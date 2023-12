Tandil: Hackearon las cuentas bancarias de un Sanatorio y les robaron 37 millones de pesos

El Sanatorio Tandil sufrió el hackeo de una de sus cuentas bancarias y le robaron 37 millones de pesos que estaban destinados al pago del medio aguinaldo a su personal.

La titular del Sanatorio Tandil Victoria Biurrarena de Paskvan, en diálogo con el portal Abchoy explicó que “el dinero robado en el ciberataque asciende a 37 millones de pesos que estaban destinados al pago de aguinaldos”. El hecho surgió en el transcurso de la noche del viernes y la madrugada del sábado, “hackearon una de las cuentas que tenemos con el Banco Provincia, y la vaciaron” señaló.

Agregó que el hackeo se detectó enseguida. “Nos avisó el contador e inmediatamente tratamos de comunicarnos con el Banco acá en Tandil, pero nos dijeron que hasta el lunes, no atendían y nos dieron un 0800 para comunicarnos”.

“Estamos hablando de una estafa de 37 millones, no se puede entender que no trabajen un fin de semana” se quejó. Y añadió que la sucursal Tandil del Banco no le dio “ninguna importancia al hecho”.

Reconoció que tuvieron que moverse por cuenta propia activando contactos porque en esa cuenta se depositaba las Obras Sociales. “Tuvimos la suerte de tener contactos por fuera”, dijo.

“Esto demuestra una vulnerabilidad del sistema y lo desprotegidos que estamos. Y nosotros pudimos bloquear, para que no depositaran más dinero ahí, solo por el contacto”, sostuvo.

“El sábado durante todo el día nos asesoraron como hacer las cosas, acá nadie nos decía nada. Hicimos la denuncia en policía, nos trataron de manera impecable, de ahí con la denuncia al banco, y hasta ahora ninguna respuesta”, manifestó la responsable del Sanatorio Tandil.

“Cuando se enteró la policía, nos contaron que a muchas empresas les pasó lo mismo, pasó con otro banco también, con el Colegio de la Sierra, y otras empresas. Es una locura, la falta de respuesta y soluciones”.

