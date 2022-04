Superación y deporte

(Por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

La superación personal es un proceso de transformación mediante el cual una persona adopta nuevas formas de pensamiento para desarrollar nuevos comportamientos.

El deporte inspira, el sueño, la fantasía de realizar hazañas, la idea de alcanzar algo imposible, exigirse, o simplemente ser y hacer algo un poco más de lo habitual. El deporte posee la capacidad única de transformar ideas, en posibles realidades.

El deporte es una herramienta de superación que nos ayuda a superar nuestros miedos y dificultades. Entre los valores del deporte se encuentra la superación, de ir más allá de los límites preestablecidos. Superar barreras, personales, deportivas, etc. que parecen imposibles.

El deporte es sinónimo de superación, de traspasar los límites para poder llevar el cuerpo un poco más allá, la batalla que cada individuo mantiene consigo mismo para mejorar y lograr aquello que se ha propuesto.

El deporte tiene el poder de cambiar el mundo e históricamente ha desempeñado un papel importante en todas las sociedades. Considerado un derecho fundamental y una herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo, la paz, el bienestar, la solidaridad y el respeto.

El deporte es una herramienta que cualquiera puede emplear para “mejorar su Vida”.

La educación física, la actividad física y el deporte pueden mejorar la salud mental, el bienestar y las capacidades psicológicas al fortalecer la seguridad corporal, la autoestima y la confianza en uno mismo, disminuyendo el estrés, la ansiedad y la depresión, al aumentar la función cognitiva y al desarrollar una amplia gama de competencias y cualidades, como la cooperación, la comunicación, el liderazgo, la disciplina, el trabajo de equipo, que contribuye al éxito mientras se juega y se aprende y en otros aspectos de la vida.

Y en la lucha diaria personal no solamente están los limites propios de una persona, psicológicos, físicos, ambientales, familiares, laborales, etc., sino enfrentar los prejuicios, la fuerza de voluntad no siempre se realiza poniendo a prueba el cuerpo, sino a toda la sociedad. Y esto en ocasiones resulta más complicado, puesto que los límites se encuentran en el exterior.

Actualmente se avanzó considerablemente en el aspecto de integración deportiva y social, pero debemos seguir luchando para que cada uno se pueda desarrollar libremente y cumplir sus sueños. Y está en la superación, poder hacerlo realidad, animarse, dar el puntapié a lo que nos gusta, nos hace feliz y desarrolla como ser humano.

Y es el deporte, la actividad física, el camino que nos lleva a lograrlo, superar nuestros límites y lo exterior, una sociedad integrada en un solo objetivo, LA SALUD, el completo estado de bienestar, físico, psicológico y social.