Rincón literario

Homenaje al amor en tiempo de pandemia

(Por Marisa Chela)

¡UPS! Besos apasionados, decepciones, amores increíbles, tristes, traicioneros, locos y aventureros.

¿Quién no ha invocado al amor en estos días? Si el amor lo salva todo.

Las historias de amor son inolvidables o llenas de tropiezos.

¿Cómo surge el amor entre dos personas? Las respuestas son tan variadas como las historias de amor.

¿Tiene que ver con la invocación a Cupido o con su insolencia?

Lo cierto es que todos vivimos historias de amor, algunas con final feliz y otras que ya tienen punto y final.

En esta época de distanciamiento cada uno ha vivido el amor como ha podido, cerca, lejos, ni cerca ni lejos, desde el recuerdo o simplemente ¿dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar?

De todas maneras es muy lindo el amor. Vivamoslo como sea.

SI ES ASÍ

Si esa noche

fue tu noche

te la regalo.

Es de egoístas guardarse los buenos momentos.

Si esa noche

fue mi noche

es mi secreto

me lo guardo.

Es de prudentes esconder ciertos sentimientos

en instantes imprudentes.

Mucha algarabía para que luego irrumpa tanto silencio.

Si es así,

si esa noche

fue tu noche,

ahí la tenes,

está en tus manos, en tu piel, en tu cuerpo.

Yo me quedo con tu perfume en mis cabellos.

Si es así

te la regalo.

El roce permanece,

el perfume se va con el viento.

Estás condenado.

Si es así,

Es un hecho.

MACHÉ

LA SENSIBILIDAD

La música fue la excusa perfecta, Ella escuchó, apreció aquellas melodías y se fue con un sabor diferente, y no fue sólo por el Malbec algo más había en ese sabor, algo que la embriagaba más que el vino. Tomó su abrigo y se marchó.

No pasó mucho tiempo sólo el necesario para darse cuenta que tenía que beber hasta la última gota y paladear hasta que el deseo marchara en busca de aquella sensación tan explícita, la sensación de la sensibilidad.

No dudó y disfrutó lo que tanto anhelaba

El encuentro no fue casual, lo habían alimentado sin demasiadas seguridades de verse , sólo esas locas premoniciones de quien anda por la vida así, buscando sensibilidad.

Ella lo fue a buscar sin excesivas expectativas, estaba cansada y ajena a nuevos impactos al corazón pero el antecedente de los mensajes por mensseger y whatsApp despertaban cierta curiosidad o bien eran sólo antecedentes que en ese momento no tuvieron incidencia.

Lo vio venir, un poco más delgado de lo imaginado pero así, simplemente sensorial y pasajero. Como prometía aquella historia. Se contactaron con los detalles descriptos y se saludaron:

– Hola ¿ Cómo estás ?

– Hola …¿ nos quedamos acá o vamos a otro lado?

– Quiero conocer la ciudad – dijo él , con una sonrisa creativa

– Vamos …

La ciudad quedó azorada ante tanta felicidad. No había más nada que decir, no había más nada que mostrar. Encontrarse era la finalidad, y entregarse la sensibilidad de ambos.

MACHÉ