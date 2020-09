Rincón literario

Los cruces de vías de la vida.

(Por Marisa Chela)

La vida me sorprendió un día frente a ojos desconocidos. Y miré sin asustarme. Seguí los trazos de luz que no me encandilaban porque me alcazaba con el instinto. No sé si fue correcto pero fue la necesaria para alumbrar el camino que me satisfizo. Tal vez digan que me equivoqué pero tal vez, no. Tal vez me equivoque y no lo digan. Yo sé que me equivoqué en muchos cruces de vías pero más de una vez lo hice intencionalmente y bajo prevenciones. Sólo desafiando a mi instinto. ¿Si me arrepiento? No. No me arrepiento. Fue tan descaradamente hermoso que aún cruzo esas vías cada tanto porque ahí, donde muchos dicen ver la oscuridad hay más luz de la imaginada. Tal vez la vea sólo yo. No importa, porque sólo a mí y a ese halo de luz le importa. Nada debe importarle a los que no ven la luz donde la hay.

La vida me lanzó al vacío y pude levantarme. Quién dice que lo que viví y lo que aún vivo descaradamente no es lo que una y mil noches soñé. La vida me lanzó al vacío y encontré una mano. Esa mano me apretó tan fuerte que aún no puedo soltarla. Y por qué soltarla si aún siento su calor cuando me acaricia.

La vida me sorprendió un día y aún me sorprende en el mismo cruce de vías. Por eso me animo una y otra vez a cruzarlas.

CONTADOR DE DÍAS

Quiero un contador de días

que salte las horas

que brinque sin prisa

que muerda la soga que ata y desata

la vida.

Quiero un contador de días

que reste las horas

que llueve en mi vida

que alargue la magia

y estática deje de una dura mirada la felicidad de un instante.

Quiero un contador de días

para vos y para mí

para todos.

Que se olvide de años, de meses y se convierta en espía.

que anticipe esperanzas y renueve algarabía.

Quiero un contador de vida

no para ser eterna

sino para que todos los días sea un principio

donde el desorden de los sentimientos

busquen

tranquilos los lugares

sin tener en cuenta

las horas perdidas.

Quiero un contador de días

desordenado

perdido

alterado

que se desoriente en un laberinto

por un buen rato.

MACHÉ