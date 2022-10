¿Qué es un accidente de trabajo “in itinere”?

(Por Nicolás Gabriel Suarez Monío – Abogado)

Cuando nos encontramos en una relación laboral correctamente registrada, existen diferentes circunstancias o situaciones que pueden suceder, teniendo en cuenta las características de cada trabajo que realizamos, y pueden generar lo que conocemos como accidente de trabajo. Para dichas situaciones existen las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), cuyo servicio debe contratar nuestro empleador para el caso de alguna contingencia. Decimos contingencias porque no solo nos referimos a los accidentes, sino también a las enfermedades profesionales.

Para la columna de hoy definiremos el concepto de accidente in itinere, pero para ello, primero hay que definir accidente laboral. Nuestra legislación considera como accidente a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

De la última parte se desprende la especificación del in itinere, ya que es el que ocurre en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo, siempre y cuando no haya alteración de dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. En el caso de que esto ocurra, el trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste a su vez dentro de un lapso de tiempo ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado. Esto es así ya que esas tres son las únicas excepciones permitidas para desviar el camino y deben ser debidamente demostradas.

Una vez producido el accidente, se debe informar al empleador y hacer la denuncia a la ART que será quien se hará cargo del tratamiento médico que requerimos.

Es importante tener en cuenta que estas son generalidades del tema en cuestión, pero siempre se debe evaluar el caso particular, ya que hay características específicas a la hora de hacer el reclamo que se deben tener en cuenta. Pero lo importante aquí es en primera instancia siempre efectuar la denuncia ante el empleador y la ART, y consecuentemente no quedarse con las dudas y asesorarse siempre con un profesional ya que los accidentes in itinere son más comunes de lo que se cree y se debe tener en cuenta como se dijo, el trayecto, alteraciones y otras cuestiones.