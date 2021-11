¿Qué decir en vez de dejar en visto?

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Quizá te ha pasado, que conoces a alguien, empiezan a hablar, se empiezan a conocer, todo parece ir bien y de repente… ya no hay respuestas. Sin previo aviso, esa persona deja de contestar tus mensajes o llamadas. Desaparece de tu vida sin dar explicación. La tecnología ha hecho que deshacernos de la gente, al no responder, sea normal; y no debería de serlo.

No se piensa en las consecuencias para quien lo sufre y para quien lo practica. Este tipo de rechazo, daña la autoestima y hace que el período de duelo se alargue porque no se sabe qué paso; es entendible por qué es fácil hacer “ghosting”. Es incómodo confrontar y tener comunicación porque nos hace sentir las emociones de la persona. Nos abruma la emoción y no queremos sentir emociones que no sean placenteras. Es más fácil evitar el conflicto.

Lamentablemente, esto nos hace actuar sin empatía, y como si la otra persona no sintiera. Aunque nos cueste trabajo, hay que buscar ser empáticos y directos. Esto cultiva nuestra inteligencia emocional. Aunque duela, la gente prefiere la honestidad. Esto es lo que podrías decir en vez de dejar en visto: “me pareces una persona genial, pero no siento conexión/atracción”. “Tengo muchas cosas actualmente que requieren mucha energía y no puedo priorizar nuestro encuentro”. “No quiero seguir teniendo contacto; me gustaría que respetaras mi decisión”.

En el caso que te interese volver a entablar un vínculo y restablecer el contacto, está bien que puedas explicar qué fue lo que te pasó en el momento en que decidiste poner una pausa. A veces necesitamos alejarnos de algunas situaciones para poder mirarlas desde otro ángulo.

Tanto las personas que se quedan esperando una respuesta, como la persona que dejan de contestar, tienen sentimientos. Y lo más lógico sería poder comunicarnos de una forma sana, antes de dejar la situación abierta a múltiples interpretaciones, que muchas veces, pueden terminar lastimándonos.

