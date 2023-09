¿Qué debemos considerar al contratar un pack de Internet?

Internet se ha vuelto tan importante que ya no imaginamos la vida sin ella. Se ha convertido, hoy en día, en algo imprescindible; y, la demanda es tal, que las empresas prestadoras mejoran sus servicios a diario para ofrecer paquetes completos a la medida de los consumidores.

Una navegación segura

Disponer de una PC y de un Smartphone con buen acceso a Internet, es importante para estar comunicados en todo momento y no poner en riesgo la conectividad. Tener una conexión de calidad es necesario para estudiar, trabajar, ver películas, enviar y recibir mensajes; y, sobre todo, para estar conectados sin correr riesgos.

Elegir a nuestra medida

Las empresas ofrecen, cada vez más, la posibilidad de optar por diferentes packs de Internet para que podamos disfrutar de un servicio rápido y completo. Hay operadores que venden planes acompañados de tv por cable y telefonía celular. A la hora de elegir, es preciso considerar ciertos aspectos que hacen la diferencia; como nuestras necesidades personales y familiares, la tecnología que brinda, la velocidad, los modelos de los Router y, por supuesto, el precio.

Planes para celulares

Comprar planes de celular es fácil y rápido. Se puede hacer desde el sitio Web o desde la APP.

Las empresas prestadoras ofrecen múltiples posibilidades para poder seguir comunicándonos sin problemas. Si bien es cierto que debido al uso de los teléfonos los planes de celular contratados se terminan rápido, hay innumerables posibilidades de prolongar los servicios.

Se puede elegir Internet móvil entre una amplia gama donde seguramente esté la opción que mejor se adapte a nuestras rutinas y a nuestros requerimientos.

Paquetes de Internet

Un pack de Internet es un paquete de datos que nos permite estar conectados. Al comprar un pack, estamos eligiendo la cantidad de Gigas que vamos a usar.

La mayoría de los paquetes vienen con WhatsApp gratis y datos móviles de regalo para usar en YouTube, TikTok, Instagran, Facebook o Twitter. Algunos, también, traen roaming incluido para cuando viajemos.

El precio, sin lugar a dudas, será decisivo; no debemos olvidar que a mayor velocidad, más caro será el costo del servicio.

Reputación del prestador

No solo hay que prestar especial atención al precio y a la velocidad, sino, que, debemos considerar la reputación del operador y cuál es la tecnología que utiliza. Es importante conocer su zona de cobertura, ya que algunas compañías no abarcan ciertos lugares o no cuentan con las antenas adecuadas.

Tecnología

Es importante saber que la tecnología está vinculada a la velocidad y que ésta, depende de varios factores como la conexión, la latencia, la cobertura y la seguridad. La mejor tecnología es la que se maneja mediante fibra óptica ya que es la que tiene mayor velocidad de descarga.

Velocidad

La velocidad está muy relacionada con la tecnología. La velocidad simétrica nos permite disfrutar al máximo del servicio de Internet porque ofrece la misma velocidad de subida y de descarga. Es decir, tiene la misma capacidad de enviar y recibir información al mismo tiempo y a la misma velocidad, sin afectar la eficacia de la señal de conexión.

Fibra óptica

La fibra óptica es más rápida que el cable; puede alcanzar hasta 2000Mbps, mientras que el cable solo llega a 300Mbps.

El cable de fibra tiene un delgado pelo de vidrio que permite navegar con gran rapidez pero requiere de varios cuidados: no hay que flexionarlo, hay que evitar que las mascotas lo dañen, y no se debe cambiar la ubicación del modem ni cubrirlo con objetos.

Gigas

La cantidad de Gigas a comprar depende del uso estimado que le demos a Internet. No todos los usuarios tienen las mismas necesidades. Antes de escoger una opción, es necesario tener en cuenta la cantidad de personas que usarán el servicio en simultáneo, ya que con este dato se pueden calcular la cantidad de Gigas necesarias. A mayor uso, mayor necesidad de Gigas.

Router

El Router es el corazón de la red. Es importante prestar atención a sus condiciones, porque allí muchos prestadores fallan.

Instalación

Se realiza, por lo general, en un tiempo que abarca entre dos y cuatro horas, dependiendo, siempre, de los servicios contratados y de las dimensiones del lugar.

El técnico verificará las condiciones y sugerirá el lugar de instalación de los módems, frente a la presencia de un mayor de 18 años.

Planes para celulares

Comprar paquetes es fácil y rápido. Se puede hacer desde el sitio Web o desde la APP.

Las empresas prestadoras ofrecen múltiples posibilidades para poder seguir comunicándonos sin problemas. Si bien es cierto que debido al uso de los teléfonos los planes de celular contratados se terminan rápido, hay innumerables posibilidades de prolongar los servicios.

Se puede elegir Internet móvil entre una amplia gama donde seguramente esté la opción que mejor se adapte a nuestras rutinas y a nuestros requerimientos.

Entretiene y mucho más

Sin dudas, Internet no es solo un entretenimiento. Su aparición nos ha otorgado, además, un gran ahorro de tiempo y facilidades para muchas de nuestras ocupaciones.

Es una herramienta incomparable, que comunica, informa y posibilita trabajar y estudiar, a la vez que nos permite socializar mediante las redes que día a día se renuevan. Dar con el plan de servicios adecuado, será ideal para disfrutar de esta maravilla que la tecnología nos regaló.

(DIB)

Comparte esto: Twitter

Facebook