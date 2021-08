Prevención de lesiones

(Por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

En cualquier tipo de actividad, aun en la vida cotidiana, es muy importante cuidar la salud y para ello, es necesario estar alerta a cualquier tipo de accidentes o lesiones que se pudieran ocasionar, para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones y poder desarrollarnos libre y sanamente en las rutinas diarias.

No existe el “nunca te lesionarás”, pero si estamos atentos e informados de tips o sugerencias para evitarlos, nuestro cuerpo lo agradecerá.

Decimos prevención a todas aquellas medidas que se deben tener en cuenta para evitar un riesgo o lesión, y por otro lado, para mejorar la calidad de la practica física.

Como puntos de acción, tener en cuenta la parte inicial, gradual o calentamiento, así como el final, enfriamiento o estiramiento general (relajación). Realizar estiramientos antes durante y después del ejercicio para aumentar la flexibilidad y evitar lesiones, más importante al finalizar.

En la prevención depende de factores internos, edad, sexo, estado de forma,… y externos (temperatura, calzado, volumen..). Menos el sexo y la edad todos pueden ser modificados para tratar de minimizar el riesgo de lesiones.

La única actividad que puede combatir para prevenir lesiones o aun la presencia de agentes externos, internos que pueden modificar el metabolismo y equilibrio general de nuestro cuerpo es LA ACTIVIDAD FISICA.

Para ello tener en cuenta:

Limite fisiológico, el dolor, deberíamos realizar actividad física o entrenar SIN dolor. No existe el “si no duele, no entreno”. El entrenamiento tiene que ser una actividad agradable y placentera. Cansarte si, dolor durante la actividad, no.

Controlar las horas de sueño (no es lo mismo dormir que descansar) Nutrición, alimentarse sano y variado, evitar la comida rápida y chatarra, Hidratación, aun en época invernal es muy importante mantener los niveles de hidratación suficientes, no esperar a tener sed.

Según tu capacidad física, respetar tu condición física, ir progresivamente y aprender a escuchar tu cuerpo, tus músculos…

Regular tu estrés, en un mundo donde se vive apurado y contaminado de situaciones toxicas, intentar buscar ese equilibrio interno, y nada mejor que dedicarle un tiempo al ejercicio físico.

Construir tu base, como en un edificio, lo más importante es la base, ir de menos a más, construyendo una buena base, llamada acondicionamiento, para ir lentamente mejorando en tus capacidades.

Buscar tu techo, luego de un periodo de actividad física, constante, controlada y sistemática, ir en busca de objetivos mayores, desarrollar la fuerza, la potencia, y mejorar la resistencia general.

También tener en cuenta tus gustos personales, elegir el horario para entrenar, ropa y calzado cómodo, y de ser posible contar con la asistencia de un monitor, profesor o alguien que te guie y cuide para evitar excesos y prevenir lesiones.

Un cuerpo sano y entrenado, seguramente estará mejor predispuesto y contara con un Sistema de INMUNIDAD superior a una persona sedentaria.

El ejercicio físico, el entrenamiento, el deporte, no se asegurara vivir más, pero es si ¡¡VIVIR MEJOR!!!

Si aún no te decidiste, te da fiaca, encontrás una excusa para tu salud… ¡el día es HOY! Comenzá con períodos cortos, sencillos, pero movete, tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán.

Nadie mejor que vos puede cuidar tu cuerpo, tu salud y prevenir lesiones.