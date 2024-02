Paritarias: docentes bonaerenses exigen un aumento salarial para los primeros días de marzo

El gremio de los docentes bonaerenses le reclamó al Gobierno provincial un aumento para los primeros días de marzo, y le lanzó dardos a Nación.

En medio de la puja entre el Gobierno de Axel Kicillof y el Ejecutivo nacional de Javier Milei por el envío de fondos para pagar los sueldos de los maestros, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) le exigió al mandatario provincial un aumento salarial que sea percibido para la primera semana de marzo, es decir, en paralelo con el inicio de clases.

A través de un comunicado, el frente de docentes bonaerenses manifestó “la necesidad de obtener un aumento que sea percibido los primeros días de marzo y que permita mantener el poder adquisitivo del salario ante la escalada inflacionaria“.

En ese sentido, estas declaraciones de los docentes bonaerenses se dieron horas después de que el FUDB participe en la Audiencia de la Comisión Paritaria Docente, un cónclave al que fueron convocados por el Gobierno de Kicillof, y del que participaron representantes de los Ministerios provinciales de Trabajo, Economía y de la Dirección General de Educación.

Por otra parte, en el escrito los docentes bonaerenses condenaron la decisión del Gobierno nacional de no pagar las sumas complementarias que le corresponde abonar a las provincias, enmarcadas en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico, una medida que fue reprehendida por el propio Kicillof el pasado sábado.

“Si bien destacamos la decisión del Gobierno provincial de pagar el Incentivo y la Conectividad, la falta de envío de partidas presupuestarias por parte de Nación es una metodología que no solo ataca al mecanismo paritario, sino que agrava aún más la situación económica frente a la escalada inflacionaria, deteriorando los salarios de las y los Trabajadores de la Educación“, evaluaron los docentes bonaerenses.

En ese marco, el FUDB se declaró en “Estado de Alerta y Movilización” ante la no transferencia de fondos educativos por parte del Ejecutivo de Milei, solicitó la “inmediata estabilidad laboral” en los Niveles de Educación Técnica, Superior Artística y Educación Superior, y cuestionó la “situación de vulnerabilidad” que atraviesan los afiliados al IOMA “a causa de la liberación de los precios de los medicamentos y servicios de salud y la posición dominante de las corporaciones”.

Por último, los docentes bonaerenses le reclamaron al Gobierno de Kicillof que presente una propuesta de recomposición salarial en las paritarias venideras, que de cuenta de las exigencias del sector y que permita ser analizada por los diferentes cuerpos orgánicos de los gremios.

En concreto, el frente que agrupa a los docentes bonaerenses está integrado por el Sindicato Docente de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires y por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

Nación confirmó que no enviará fondos educativos y peligra el inicio de clases

Vale mencionar que, antes de que los docentes bonaerenses pongan sobre la mesa el pedido de aumento salarial para los primeros días de marzo, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo esta mañana que el Gobierno aún no definió si llamará a paritarias, y confirmó que Nación no enviará los fondos educativos que históricamente transfiere a los Ejecutivos provinciales.

“El Gobierno va a promover que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo, independientemente de la paritaria, que es relevante, pero esa discusión la tiene que dar las provincias. El fondo compensador, en principio, la Nación no lo va a transferir porque considera que hoy ese fondo no tiene existencia, no existe”, sentenció Adorni.

En contraposición a lo planteado por el funcionario de Milei, los principales dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) brindaron esta mañana una conferencia de prensa en la que pusieron en duda el inicio de clases debido a la decisión de Nación de no convocar a paritarias y no enviar los fondos de las sumas complementarias.

“Le llamamos la atención al Gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto, y también a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo, si no peligra el inicio de clases”, fustigó la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, que estuvo acompañada por el secretario adjunto del gremio, Roberto Baradel.