Para principiantes

Una campaña que parece básica pero que marca el bajo nivel del tránsito nuevejuliense. Cómo empezar de cero o lo que hace falta para encauzar la manera en que se transita por la vía publica en 9 de Julio.

(Por Juan Manuel Jara)

Una vez más en este semanario sacamos la bolilla del tránsito. Tema recurrente y de presencia obligada en la agenda de nuestra ciudad. ¿Qué nos lleva a reincidir en esta cuestión? Justamente una nueva campaña con el peatón como protagonista de derechos y obligaciones en la vía publica. En diversas esquinas de la ciudad, carteles recuerdan darle prioridad al peatón. Para algunos puede resultar como hacer los primeros palotes y garabatos en este tema, pero en un tránsito como el nuestro que aun usa pañales, no es nada mal empezar de cero si es necesario.

Durante su interinato al frente de la intendencia por las vacaciones de Barroso, Paolo Barbieri puso en marcha esta iniciativa. “Por qué el peatón?”, explica Barbieri, “porque el respeto al peatón es el primer eslabón en la normativa de tránsito. Si logramos instalar que se respete el paso del peatón, por efecto dominó, vamos a tener un tránsito más seguro y de respeto a todos los otros participantes. Puede parecer un granito de arena, pero es muy importante el cambio cultural que requiere como sociedad. El gobierno tiene la facultad de sancionar, de generar políticas educativas tendientes a mejorar el tránsito, pero sin la colaboración de toda la sociedad, de los vecinos, esto es muy difícil de llevar a delante. Con el tema de la basura se logró ese cambio cultural, los vecinos separan la basura en su casa. Sin eso, el esfuerzo del Estado no serviría de nada, y me parece que en el tránsito ocurre una situación similar”.

Desde el pasado 10 de diciembre, Marcelo Hoese es el Subsecretario de Seguridad. En una nota anterior señalamos que el por entonces inminente movimiento a esta Subsecretaría se iba a dar para inyectarle nuevas ínfulas a un área que venía a la deriva. Y se concretó. Bajo su esfera está Tránsito.

Sabe y conoce que tiene un tema conflictivo: “Acá tenemos una particularidad. Vivimos en la misma ciudad que hace 100 años, con la misma superficie, más poblada, obviamente, y con una particularidad, y es que hay el doble o el triple de autos y motos que había 20 años atrás. Y a eso le sumamos que en la vía pública la gente no tiene, no tenemos, todas las precauciones que debemos tener…”

SEMANARIO EXTRA: Ni el respeto.

MARCELO HOESE: Claro, también. Y así se producen los accidentes que se ocurren.

SE: Renuevo la pregunta… ¿por qué en otros lugares de la provincia de Buenos Aires funcionan y respetan medidas y acá en 9 de Julio no? Evidentemente hay algo en la idiosincrasia local del no respeto a la hora de circular por la vía pública. ¿Qué habría que hacer?

MH: Yo coincido con vos. Somos transgresores por naturaleza y nos adaptamos a lugares donde las reglas son más estrictas y lo hacemos. Eso es lo más extraño. A ver. Nosotros ya hicimos campaña para el uso de casco. Hoy ya no la hacemos, hacemos multas. Ya lo avisamos, ahora se hacen multas. Por ahí no ves en lo inmediato la gente usando, pero si hay más que lo usa. La campaña que tenemos en marcha ahora es la del peatón, para que circule con mayor seguridad y también cumpla las normas. La vamos midiendo. De a poco crece la costumbre de darle paso al peatón. También observamos, en el centro más que nada, que hay gente con casco. Pero es a largo plazo.

El cómo se maneja dice mucho de cómo es una comunidad o sociedad. Un tránsito desordenado es un problema para cualquiera. Y así lo entiende Hoese que asegura que “tratamos de ordenarlo. ¿Cómo? Con campañas invitando a la gente a hacer lo que hay que hacer. Después, salimos a infraccionar. Estamos enfocados en corregir lo que no está bien”.

Un dato interesante en relación al tránsito en nuestra ciudad: según una estadística el número de infracciones realizadas es alarmante. “Eso indica que no estamos entendiendo como se debe conducir en la vía publica”, sentencia claramente el Subsecretario de Seguridad.

Hoese cuenta que hay controles y monitoreo en todos los puntos de la ciudad. Tránsito es parte de la órbita de Seguridad, la cartera que él maneja, y por eso el trabajo, según explica, “es mucho más coordinado, con una importantísima colaboración de la Policía Comunal, que ayuda, complementa en operativos conjuntos y así es mucho más fácil para los agentes de tránsito porque es evidente que la gente no tiene la misma actitud con un inspector que con un policía”.

SE: ¿Sirve el secuestro de motos?

MH: Es la última medida, no sé si sirve. Hicimos campaña, te avisamos, el secuestro es la última opción. Hay más plantel de inspectores. Cuatro más. Esto permite ir abriéndote más en la ciudad, salir del micro y macro centro.

Novedades

Accidentes casi a diario implican medidas. Un reclamo de los vecinos de Ciudad Nueva era el de tener un destacamento policial a mano. La noticia, cuenta Hoese, es que “estamos armando ese destacamento, que les va a permitir a los vecinos no tener que acercarse hasta la estación de Policía Comunal en el centro. Va a estar en la Planta Verificadora, al lado de la plaza Héroes de Malvinas”.

También, el nuevo acceso asfaltado de la avenida Urquiza a ruta 65 trajo alivio y una nueva opción de entrada y salida de la ciudad. Una solución que también requiere algunos ajustes, en especial en el cruce de Agustín Álvarez y Urquiza. Algunos piden una rotonda, pero Hoese dice que ahí es “ para semáforo no rotonda. Estamos estudiando el tema, creo que es lo más efectivo, algo que te obligue a parar”.

Todos saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Por eso, otra medida interesante fue trasladar los exámenes de manejo de motos y vehículos al autódromo municipal. “También”, explica Hoese, “implementamos que el examen sea menos extenso, aplicamos un multiple choice y nos pusimos mas rígidos a la hora de rendir el examen con lo básico. Preparamos ese lugar. Pero ahí te das cuenta cuanta gente está manejando y que no debería estar haciéndolo. Es el medidor de por qué pasan ciertas cosas. Esto tiene una explicación, porque venimos viendo a nuestros padres y abuelos manejar de una manera y los chicos copian. A veces no tiene la capacidad de responder premisas muy básicas. Hace un mes que lo implementamos, pero ya se van a ver los resultados”.

El mismo Barbieri presentó dos Proyectos de Ordenanza que tienen que ver con la intención de ir “peatonalizando” la zona céntrica de la ciudad. Uno de esos proyectos refiere a permitir a bares, restaurantes y negocios del ramo, poder extender la vereda sobre la calle, al igual que se ve en Buenos Aires, Junín, o en la calle Güemes en Mar del Plata. Es una manera de peatonalizar la zona porque se angostaría la calle. El otro proyecto refiere a que en las esquinas del centro se gane unos metros a la calle con una especie de cerco, achicando la distancia de una esquina a la otra, lo que obligaría al conductor a disminuir si o si la marcha, y al peatón cruzaría menos trayecto de calle.

Respeto por las normas y , en especial, por el otro. Algo básico que es fácil ver transgredir a diario recorriendo la vía pública. Conducir mientras se habla por celular en cualquier tipo de vehículo, gama, modelo, color, procedencia, incluso en moto. Estacionar donde no se puede. Circular de contramano a plena luz del día y con total impunidad (dedicado a muchos motociclistas). Usar casco cuando se anda en moto, cualquiera sea la cilindrada (la cabeza contra el pavimento impacta igual). No respetar los semáforos. Podemos continuar con el listado. Esto pasa a diario en nuestra ciudad. Un reflejo de lo que somos. Y cada cual tiene, tenemos, nuestra cuota parte. Por eso, si hay que empezar con lo básico, bienvenido sea.