Marta Camen: “Que se acerquen a nuestra chacra, vean la producción y los daños que ocasionó la tormenta en toda la zona, nos impulsa a continuar con el trabajo”

(Por Mónica Gómez)

La tierra misionera es una oasis fértil, una cuenca abundante de recursos que al caminar por sus picadas, las huellas se estampan en el alma volviéndose imborrable; tierra cobriza, tan dispuesta, como su gente.

Antes de la pandemia, Marta Camen trabajaba más de 8 horas, tenía su pequeña Yuliana y cursaba el embarazo de su segunda hija, Mía. Por ese acontecimiento que golpeó al mundo tuvo que dejar el supermercado donde era cajera y se sumó a las tareas de la chacra junto a su suegro, Juan Zavallia ( 53 ).

Hoy, dos años después, dentro de las 9 ha, ubicadas en la localidad de 2 de Mayo, en la zona centro de Misiones, vive junto a su esposo Sergio y sus dos pequeñas. Esta familia, con mucho sacrificio e ingenio, logró forjar un emprendimiento hortícola de 11 invernáculos donde producen pimientos, verduras de hojas, coliflor y frutillas.

El último temporal que se desató en la provincia de Misiones, las fuertes rafagas de vientos, le causaron la pérdida de parte de la infraestructura de sus invernaderos: plásticos y media sombra. Es por ello que el domingo, el Ministro del Agro Facundo López Sartori, junto a su equipo, se acercó a la zona afectada para asistir con insumos y así acompañar la recuperación productiva en cada una de las chacras.

“Estamos pendientes de las necesidades de los municipios afectados. Marta es un ejemplo más de nuestra gente, que con dedicación logran salir adelante. Es por eso que llegamos hasta su chacra, así como también, a las de las familias que se encuentran en la misma situación. Después de estas inclemencias el trabajo en el territorio es fundamental: conocer las realidades y que nuestros productores sientan que estamos junto a ellos. Admiro mucho a las mujeres que apuestan a la chacra y trabajan la tierra misionera, porque saben que hay un futuro y un estado provincial presente apoyándolas”, manifestó el ministro Sartori. Además añadió que aún se trabaja en articulación con los municipios para continuar con la asistencia a los productores afectados.

“Para nosotros que Facundo se acerque a nuestra chacra, vea la producción y los daños que ocasionó la tormenta en toda la zona, fue muy valioso. Tiene una muy buena voluntad, es una persona muy cálida que transmite esperanza y sentimos que no estamos solos. Además, saber que personas como él están frente a nuestro Agro misionero nos impulsa a continuar con el trabajo”, expresó la productora.

Chacras adentro lo bueno crece

En la chacra de Marta, en la ruta 211 de la localidad de Dos de Mayo, el día comienza muy temprano para la familia. Yuliana se viste para ir a la escuela mientras su mamá prepara el desayuno. Luego, Marta hace unos pasos hasta los invernaderos para comenzar su labor. Con pequeñas pisadas incipientes, Mia la escolta; en el trayecto hacia el invernáculo de frutillas, no hay obstáculo que la detenga.

“No extraño mi antiguo trabajo, estuve nueve años. Empecé de soltera, y, después que mi primera nena nació y volví a trabajar todo el tiempo. Si bien tenía niñera, la llevaba y la traía para no dejarla sola. Me embaracé de la segunda y, entre el covid y el bebé creciendo en la panza, nos dio miedo. Desde ese momento me propuse ayudar a mi suegro que se ocupaba de los invernáculos. Él solo no daba a basto, y era una pena porque fue una gran inversión la que hicimos al principio y así no funcionaba”, explicó Marta.

A la producción bajo invernaderos de morrón, repollo, coliflor, pepino, lechuga, acelga y cebollitas, este año le sumaron el cultivo de frutilla. El rendimiento fue de más de lo esperado convirtiéndose en su principal producto. Marta contó que fue una grata sorpresa descubrir que, a pesar de la sequía, el rendimiento de esta fruta fue en aumento: “llevamos el detalle de los kilos por cada invernadero y por temporada. Pese a la falta de agua, tuvimos 800 kg. de frutillas”, detalló.

La estructura del invernadero de frutillas, es un sistema de semihidroponía casero, compuesto por un plástico, muy sencillo de hacer, y de bajo costo con respecto a un sistema hidropónico tradicional. Además genera más espacio dentro de un mismo invernáculo y mayor cantidad de producción dentro del mismo. Actualmente cuentan con dos variedades, la de suelo y otra elevada, a las cuales aplicaron el fertilizante orgánico, otorgado gratuitamente por el Ministerio del Agro y Producción de Misiones.

“La más chiquita entra al invernadero de frutilla y se olvida de salir, come y come y de esta manera no corren ningún peligro. Me resultó tan bueno que comencé a incentivar a mi papá y mis hermanos, que tienen su propia producción de té y tabaco, para que los usen”.

La comercialización de las frutas, verduras y hortalizas se realiza en la zona: “lo vendemos a verdulerías, mercados, o particulares. Muchos vienen directamente a comprar acá y eso nos permite mostrarles nuestra producción libre de agrotóxicos, conocer a los clientes y aprender de ellos”, contó Marta.

Si bien ella fue criada en la chacra, reconoció lo desafiante que fue dejar su trabajo con la seguridad de lo que ello conlleva e involucrarse en el manejo de los cultivos: “para mi hay que demostrar que sí se puede vivir de la chacra. Que hay que animarse a los nuevos desafíos de producir, y aprender de las experiencias que nos brinda la tierra. La gente tiene que perder el miedo si le gusta hacerlo. Todo se aprende y con ayuda, como la de los técnicos, se pueden lograr grandes hazañas. Tenemos que tener la idea de enfrentarnos a los nuevos desafíos”.

El sueño de esta productora, como el de muchos que se arriesgan e invierten en la horticultura, es el de dedicarse a la tierra para lograr un ingreso justo y allanar el camino para sus hijas. “La idea es seguir creciendo, que sea lucrativo, que haya personal que nos acompañe y que ellas tengan un futuro a raíz de esto. Para mí, el valor más importante es el beneficio de estar con ellas en mi casa trabajando en la tierra que es lo que disfruto tanto”, concluyó Marta.

