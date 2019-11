López: “Dentro de Consenso Federal, el GEN jugó un papel absolutamente limitado”

La exconcejal de Nueve de Julio y vicepresidente provincial del GEN, Marianela López, realizó un fuerte análisis sobre el papel del partido que encabeza Margarita Stolbizer en las últimas elecciones.

La vicepresidente del GEN a nivel provincial habló de todo: Reconoció que el GEN jugó un papel muy limitado y que en el ámbito nacional ya no queda margen para las terceras vías.

En referencia a Walter Battistella aseguró que es un gran dirigente y que nunca se puede dar por cerrada una carrera política. Y resaltó que en Nueve de Julio, los concejales de la oposición deberán tener un rol fundamental para acompañar al intendente en su gestión ante el nuevo gobernador.

En diálogo con 9 de julio TV, la politóloga analizó la realidad del espacio que encabeza: “El GEN en esta estructura de Consenso Federal jugo un papel absolutamente limitado. Muchos de nuestros partidos en el orden local decidieron no presentar listas dentro de Consenso Federal porque entendieron que el resultado final resultó siendo no tenía que ver con lo que nosotros teníamos pensado al inicio, que era una fuerza de centro izquierda, con mucho componente del progresismo de sectores socialistas, del GEN y del radicalismo con sectores del peronismo no K. Eso no sucedió y quedó una fuerza de características muy peronistas o casi un 80 por ciento de sectores y hubo poco espacio para el progresismo”.

Y agregó: “Entonces el GEN mayoritariamente se retiró, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, quedamos algunos candidatos trabajando. Margarita Stolbizer acompañó a cada uno de los candidatos pero la verdad es que tuvimos un rol bastante chico y acotado dentro de esa estructura”.

La referente de Margarita Stolbizer en la Cuarta sección electoral añadió que “hoy Consenso Federal continúa y deberá ver cómo se va a conformar un bloque dentro del Congreso pero el partido GEN no tiene representantes, no va a formar parte de ese bloque porque no tenemos representantes en el Congreso”.

López habló estrictamente sobre el futuro inmediato de su partido. “A nivel partido y actualidad, presente y futuro del GEN, también es una de las fuerzas políticas que como tantas otras tiene que redefinir sus modos de actuación sin lugar a dudas. La crisis del sistema de partidos políticos nos afecta particularmente porque somos un partido joven y chico. Hay que redefinir cuál es el rol de los partidos políticos en este nuevo esquema. Particularmente creo, que ya no hay más margen para intentar las terceras vías y el partido GEN deberá dar esta discusión: si realmente nosotros pensamos ser parte de una oposición democrática, constructiva pero que genere contrapesos en un marco de alianzas con otros fuerzas políticas o si bien pretendemos quedarnos adentro de nuestro partido, a puertas cerradas, cosa que no es mi intención” le dijo a 9 de julio TV.

Por último adelantó cuál será su posición en la discusión interna: “Yo voy a llevar al ámbito de mi partido este planteo de poder ser parte junto con otras fuerzas no kirchneristas de ser una oposición seria, responsable, constructiva pero oposición al fin” finalizó Marianela López.



(Cuestión Política)