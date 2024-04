Llegó abril y dejó de tener vigencia el último precio de la materia prima de la yerba mate: Crónica de un hecho anunciado

(Por Mónica Gómez)

El día en que se iba a dejar de tener vigencia el último precio de la materia prima de la yerba mate, hubo sol en la provincia de Misiones. El inicio de abril llegó con un lunes ingrato para la producción yerbatera. Con el inicio de la zafra gruesa de la producción de yerba mate y sin un valor establecido sobre el kilo de la materia prima, los medios de comunicación, alertados, este lunes y martes se preguntaban si la desregulación afectaría al precio en góndola. Y si esto haría que los paquetes de yerba llegarán a costar más de lo que hoy se consiguen en los supermercados. La efectivización de esta fatídica situación fue en consecuencia de una seguidilla de eventos que marcaron la historia de lo que hoy los medios nombran como la desregulación de la yerba mate.

Resumen de los eventos por fecha que originó la incertidumbre en torno a nuestra bebida identitaria:

10 de diciembre de 2023: El presidente Javier Milei asume su mandato. Desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate se estaban produciendo una serie de reacciones de eventos desafortunados que daban inicio a la historia que hoy sufren los productores. La primera fue la renuncia del presidente Juan José Szychowski, presentada con el fin de asumir su labor legislativa en la Cámara provincial de Misiones, que dejó sin efecto la Vicepresidencia. El Instituto quedó acéfalo y desde ese momento, designan a un Director a cargo del INYM, Jonas Petterson, aprobado por el Directorio. Es designado por un mes y al finalizar el plazo fue nuevamente nombrado por el directorio para llevar adelante esta función hasta que sea elegido por nación el nuevo presidente del INYM.

21 de diciembre: Se promulgó el mega DNU 70/2023 en el Boletín Oficial, donde se establece que el INYM deja de tener autoridad para negociar, enviar a laudo o fijar un precio mínimo para la hoja verde y la yerba canchada, entre otras medidas que afectan a los más de 13 mil productores misioneros y correntinos.

29 de diciembre: Entra en vigencia esta herramienta legislativa que se le otorgó al Poder Ejecutivo. Desde el INYM alertados por esta nueva condición comenzaron a buscar recursos para proteger las facultades del Instituto. En primera instancia, la presentación ante la justicia la realizó el Gobierno de la Provincia de Misiones, ante la negativa por no tener competencia en el tema, las Asociaciones de yerbateras y productores particulares se presentaron ante la justicia y lograron un Recurso de Amparo que deja sin validez los artículos 164 a 168 del Capítulo I del DNU 70/2023, que afectan al funcionamiento del INYM.

10 de enero: Un grupo de directores del INYM, acompañados por el subsecretario de Asuntos Yerbateros del Ministerio del Agro misionero, productores y representantes de los trabajadores del sector, se reunieron con Diputados y Senadores de diferentes bloques para expresar su preocupación frente al DNU y solicitarles que tengan en cuenta la situación del Instituto a la hora de emitir su voto en el Senado.

3 de febrero: El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Fernando Vilella, a través de un comunicado oficial, anunció que el ingeniero agrónomo Daniel Notta sería el nuevo presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM). Con un fuerte descontento por parte de los misioneros, las respuestas a esta designación no se hicieron esperar y la provincia de Misiones públicamente no avaló el nombramiento. El rechazo generalizado del sector yerbatero instó a que Notta, un hombre vinculado a la Industria “Yerbatera Misiones SRL” del exgobernador Ramón Puerta, no llegara a efectivizar su presidencia, ya que nunca se formalizó por boletín oficial.

6 de febrero: Primer tractorazo en la localidad del norte de Misiones, comandante Andresito. Los yerbateros se reunieron en asamblea con el fin de solicitar un valor de $505 por kg de hoja verde, al momento de la zafriña.

8 de febrero: El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación se reunió en el Ministerio del Agro en Misiones con el ministro del Agro Facundo López Sartori, Diputados, directores del INYM, productores yerbateros y dirigentes de cooperativas; donde se discutió sobre la vigencia del DNU. En esa ocasión, el secretario mencionó que mientras no esté reglamentado el Decreto, no estaría en efecto. En cuanto al precio, Pazo les garantizó que, en caso de no existir unanimidad en el Directorio del INYM en la Sesión Especial de Precios, la Nación emitirá el laudo correspondiente. Además, aseguró que seguirán trabajando con reuniones sobre los temas relacionados con el INYM. También dejó claro que Notta no tenía la confirmación oficial como presidente a cargo del Instituto, y que están trabajando en ello.

12 de febrero: Asamblea en San Pedro, zona centro de Misiones, los yerbateros reclamaron por el mismo valor que sus pares del norte.

15 de febrero: Primera sesión de precios. Los industriales no se hicieron presentes y fue imposible iniciar las negociaciones. Se suspendió hasta el 29.

29 de febrero: Se vuelven a reunir el directorio para tratar el precio y el sector industrial nuevamente no se hace presente con la finalidad de no dar quórum para iniciar las negociaciones, por lo tanto, se suspende para otro día.

15 de marzo: Tercera sesión de precio. La ausencia del sector industrial persiste y se pospone nuevamente para el jueves siguiente.

29 de marzo: Última sesión de precios. Se vuelve a reunir el directorio, por cuarta vez la industria no se hace presente, pero los demás sectores privados sí lo hicieron, así como también el representante de la provincia de Misiones. En conjunto, deciden que esta es la última instancia, consultan con el Síndico quien sugiere no recurrir al laudo dado que no se ha podido iniciar con las sesiones de precio por falta de quórum. Se toma la determinación entonces de convocar a la comisión de costos para publicar un valor de referencia para los productores y los secaderos, con el único propósito de que los productores yerbateros cuenten con una alternativa al precio mínimo obligatorio que garantiza el INYM.

1 de abril: inicia la zafra gruesa y se hace notar la ausencia de un precio fijado por el INYM. La incertidumbre no solo la viven los productores, sino que también los medios se hacen eco de esta situación.

4 de abril: A raíz de este escenario, los productores convocan a una reunión a las 16:00 hs en la rotonda denominada Cruce San José, en la localidad de San José, con el objetivo de defender el INYM, por el miedo de la desaparición de los pequeños productores, los mismo que por más de 22 años de funcionamiento del instituto se sintieron respaldado por las garantías que les otorgaba el INYM.

Esta seguidilla de hechos vuelve a la memoria de los productores. Los fantasmas de aquel antiguo tractorazo, donde las familias yerbateras, junto a la sociedad misionera se unieron para exigir un precio justo para la materia prima, y en el que culminó con sus antiguos tractores amanecidos en la ciudad de Posadas. Esa lucha dio origen al INYM, el mismo que hoy este grupo de productores se reúne para respaldarlo. Nadie lo percibió hasta que las portadas de los diarios destacaron lo que se avecinaba. Sin embargo, desde enero, ya lo veníamos anticipando.