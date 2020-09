(Por Lic. Hugo Merlo)

Tendré que soportar dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas…

– Son muy bellas. Dijo la flor…

Saint Exupéry, en el de Principito, nos dice por medio de la flor que existen problemas, piedras en el camino, cometemos errores, esas son las orugas. Las orugas que tenemos que pasar si queremos un día conocer las mariposas. Todo proceso tiene un costo pero el premio es la mariposa. La oruga antes de mariposa debe tomarse el trabajo de alimentare, esquivar los pájaros… pero el final es la mariposa.

La pandemia nos ha complicado la vida, son las orugas, debemos transcurrir para conocer la mariposa.

Se me ocurrió que desde que comenzamos con este flagelo solamente hemos intentado evitarlo, tipificar lo que contagia, huirle, esquivarlo de algún modo.

El hecho es que ya llevamos más de 6 meses con este tema y aún no sabemos cuándo termina.

¿Quisimos evitar las orugas? y queremos ver mariposas. Debíamos desde el principio tratar de evitarlo o aprender a convivir con “el bicho”. Mírelo así: si la forma de evitar el contagio es tapaboca, lavarse las manos y distancia, para que c……. hicimos cuarentena. A nadie se le ocurre evitar las orugas. Debimos coexistir, “simpatizar” , tal vez de esta manera hubiésemos evitado los rebrotes, porque en la evolución, la consecuencia hubiese sido una mejor convivencia.

Ahora estamos en una situación que no nos bancamos el encierro y no sabemos, no aprendimos a convivir. Me parece que algo así pasó con el SIDA. Como el encierro será cada vez más difícil nos haremos especialistas en protocolos de coexistencia con el sátrapa.

Me surge que empecemos esta maratón de convivir con el “extraño” empezar pensar en cómo hacerlo nuestro “amigo”, adaptarnos… que es lo que hemos realizado como empresa humana.