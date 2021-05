La soja alcanzó su nivel más alto en casi una década

Entre los cereales, el trigo presentó un menor número de compradores activos aunque se alcanzó una mayor cobertura de posiciones abiertas de compra. En cuanto al maíz, se registró un menor dinamismo, con valores ofrecidos mayormente a la baja salvo una posición puntal para entregas cortas. Por último, la soja logró mantener su valor ofrecido por fijaciones sobre el final de la jornada, mientras que los segmentos de negociación diferida operaron en baja a diferencia de las importantes subas registradas en el mercado de referencia en Estados Unidos.

El mercado de Chicago culminó con saldo dispar entre los principales cultivos, tras la publicación del último Informe de Oferta y Demanda Mundial del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El trigo operó en baja, aunque con stocks finales para el ciclo 21/22 proyectados en mínimos de los últimos 7 años Respecto al maíz, también operó con caídas en sus cotizaciones, con proyecciones al alza en la oferta total y stocks finales mayores a lo esperado por los analistas, lo cual presionó a la baja las cotizaciones en dicho mercado. Por último, la soja culminó con ganancias y en máximos de los últimos 8 años, en sintonía con una hoja de balance mundial que se proyecta ajustada para el ciclo 2020/21.

El tipo de cambio del Banco Nación fue 93,7800 / 93,9800; + 0,03% respecto al cierre anterior.

El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 93,9850; + 0,03% respecto al día previo.

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 377.401 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.744.544 lotes.

SOJA

En la jornada de hoy, el mercado de soja operó con ajustes a la baja en los valores ofrecidos en los tramos diferidos, luego de las subas registradas en la rueda previa. Mientras que en el mercado de referencia en Estados Unidos, se continuaron con importantes mejoras tras la publicación del informe mensual del USDA.

La oferta abierta para fijaciones alcanzó los US$ 370/t sobre el final de la jornada, con la mejor propuesta en pesos ubicándose en $ 34.700/t. Por soja con entrega en el mes de junio se ofrecieron US$ 365/t, representando una caída de US$ 1/t entre ruedas. Con el mes de julio en US$ 368/t, lo cual indica una merma de US$ 2/t respecto a la jornada de ayer. Por otra parte, se continuó sin la presencia de ofertas abiertas para la descarga entre los meses de agosto y noviembre del presente año, a diferencia de lo observado el día lunes.

GIRASOL

En el mercado del girasol, se mantuvo la cobertura de posiciones abiertas de compra en sintonía con la rueda previa. En cuanto a los valores ofrecidos, destacó una suba de US$ 10/t en la posición con descarga hasta los US$ 440/t respectivamente. Mientras que, para la próxima cosecha, se ofrecieron US$ 350/t para la entrega entre diciembre y marzo, sin variaciones respecto a la jornada de ayer.

TRIGO

En el mercado de trigo, se presentó una caída en el número de compradores activos, aunque con un mayor abanico de posiciones abiertas de compra en términos generales. En este sentido, el foco de los compradores se encontró en las posiciones de la próxima campaña comercial 2021/22.

Por trigo con entrega contractual la mejor oferta se mantuvo en US$ 230/t, con las ofertas para descargar el grano entre junio y julio en US$ 225/t. Luego, la mejor propuesta de compra para el mes de agosto se ubicó en US$ 220/t.

En cuanto a los segmentos de negociación de la próxima cosecha, para el tramo de negociación entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 los ofrecimientos generalizados se ubicaron en US$ 215/t. No obstante, no se descartan mejoras ofreciendo lote en algunos meses de entrega.

MAÍZ

En el mercado de maíz, se registró un menor dinamismo en cuanto a la actividad en la plaza local, con caídas generalizadas en el conjunto de ofertas abiertas de compra salvo para el tramo de descarga inmediata. Ello, en sintonía con las mermas en el mercado de Chicago tras la publicación del informe mensual del USDA.

Por maíz con entrega disponible se ofrecieron US$ 235/t sin presentar variaciones, mientras que la posición contractual cayó US$ 5/t hasta los US$ 235/t en comparación a la rueda previa. Luego, para el segmento formado por los meses que van de junio a diciembre la oferta se ubicó en los US$ 235/t, implicando una caída de US$ 10/t entre ruedas. No obstante, según los registros consignados en el registro oficial SIO-Granos, no se descartan mejoras ofreciendo lotes en algunos tramos de negociación.

En cuanto a la campaña 2021/22, el conjunto de posiciones abiertas presentó variaciones negativas respecto a lo registrado en la rueda previa. En este sentido, la entrega entre marzo y mayo se ubicó en US$ 200/t, resultando en una caída de US$ 8/t entre ruedas. Mientras que por la entrega entre junio y julio los mejores ofrecimientos se ubicaron en US$ 185/t, US$ 5/t por debajo de la jornada anterior.