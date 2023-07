Jesús Pallero, escritor nuevejuliense, presenta su nuevo trabajo

Según manifiesta «Tengo el agrado y la felicidad de anunciar mi nuevo trabajo como escritor “El origen a la eterna vuelta de un pasado sin memoria”. El libro estará impreso y a la venta para finales del mes agosto de este 2023» También remarcó que «Quiero agradecer al Instituto Cultural Latinoamericano de la ciudad de Junín que ha subsidiado en un 100 % este libro y ha confiado en mí. Este libro es producto también de haber logrado el primer premio en el concurso internacional de poesía y narrativa, que dicha institución como editorial promueve desde hace años. Por ende, demás está decir todo el prestigio que posee y el honor que es para mí ser parte de esto. Además, quiero agradecer que durante este 2023 el instituto en varias ocasiones, me haya invitado por mi actividad literaria a participar en el XXVIII Intercambio Cultural Argentina-Italia, que se realizó del 23 de junio al 5 de julio. Y en el XXVIII Intercambio Cultural Argentina-COLOMBIA, que se realizó del 11 al 20 de julio» aseguró.

También recalcó que «Si bien no pude estar físicamente, que me hubiera encantado, cuestiones de trabajo y económicas lo impidieron, agradezco cada invitación. De igual manera, llegaron mis letras, mis historias y el conjunto de autores que participamos en las antologías, que comparte al mundo el Instituto Cultural Latinoamericano. Por último, decir que el libro “El origen a la eterna vuelta de un pasado sin memoria” será presentado en el cierre de año en el “Evento internacional” que promueve el Instituto Cultural Latinoamericano”. De igual forma, será exhibido en la feria del libro de Junín a mediados de noviembre. Y recorrerá el mundo en los intercambios culturales que hace cada año la editorial, como Colombia, Italia, Brasil, Uruguay entre otros países».

La fuerza del libro «El origen a la eterna vuelta de un pasado sin memoria» radica en la capacidad de cada relato y poema en crear una atmósfera densa, oscura y violenta, en donde lo lineal intrascendente se torna extraño y misterioso. Entre algunos de los temas que se abordan en el libro se encuentra primordialmente, lo cíclico del tiempo. Problematiza sobre temáticas filosóficas sobre la vida, la muerte y la eterna paradoja infinita del origen de las cosas e interpela y abarca a la crítica y teoría literaria.

Jesús Osmar Pallero (29 de diciembre de 1985)

ciudad de Nueve de Julio, Buenos Aires, Argentina.

Trabaja como escritor, docente.

Obras reconocidas y recopiladas entre 2018 hasta la actualidad.

