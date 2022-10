Hoy 8/10 se conmemora el segundo aniversario de la muerte del ex intendente Walter Battistella

El médico y ex Intendente radical había nacido en la localidad de Facundo Quiroga el 9 de abril de 1958, falleció a los 62 años batallando contra el covid-19.

Battistella llegó a la intendencia en 2005 luego de vencer al entonces intendente interino, Horacio Delgado (PJ), que había asumido por la trágica muerte de quien era Jefe Comunal, Martín Callegaro.

El Batti, como era conocido, fue reelecto en 2007 y en 2011. En 2015, perdió en las PASO frente al actual Intendente, Mariano Barroso. En 2019 volvió a presentarse para ser intendente pero cosechó un tercer puesto con la lista de Consenso Federal.

Nacido en la localidad de Facundo Quiroga, partido de 9 de Julio, el 9 de abril de 1958, se recibió de médico en marzo de 1989, realizó su residencia de Medicina General en el Hospital Bouquet Roldán de la provincia de Neuquén, desde 1989 a 1991.

Fue director de área del hospital de Rincón de Los Sauces y trabajó en el Hospital “Manuel Arce” de Facundo Quiroga. En su actividad comunitaria, fue presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Facundo Quiroga, entre 1996 a 1997.

Recordemos que el líder radical se caracterizó por grandes cambios culturales y por fuertes confrontaciones políticas con los gobiernos provincial y nacional. Con distintos vaivenes, el Dr. Walter Battistella supo sortear los duros obstáculos que imprimió una gobernación que venía con un fuerte tono populista y que debió atemperar en miras a gobernar para todos, incluyendo también las clases media y alta.

Tal vez se le recrimine la confrontación con los gobiernos provincial y nacional que se profundizó sin lugar a dudas por el 2008 con el conflicto campo – gobierno cuando el radical salió a apoyar incondicionalmente al campo. No le quedaba otra: Nueve de Julio era una ciudad cuyo motor económico fundamental era el agro. Pero eso tuvo sus fuertes costos políticos y eso se vio no mucho tiempo después con las omisiones deliberadas de los gobiernos provincial y nacional en la llegada de planes (como viviendas) y recursos (fondos). Tampoco le fue fácil mantenerse como radical Anti-K, en una era en que el kirchnerismo “negociaba” recursos pero sobre todo principios. Y eso también tuvo sus costos.

La balanza del bien y del mal

En esta cuestión de qué fue lo bueno y lo malo, si vemos la copa medio llena puede agradecerse a Battistella el tan esperado traslado del matadero; y obras que no son tan populares pero sí muy necesarias (cloacas, pavimentación, desagües pluviales, los pozos de agua para Ciudad Nueva); la creación de la Universidad Popular, la lucha por el abatimiento del arsénico; la promoción de las Salas de Salud y la municipalización de la recolección de residuos y la incorporación de la barrenderas municipales. A nadie escapa que Nueve de Julio es una ciudad realmente limpia, y no sólo como slogan municipal. También a él hay que atribuirle la prolijidad y la higiene de los espacios públicos, en gobiernos anteriores muy descuidados. La creación de plazoletas en distintas puntos de la ciudad y de los terrenos del ex ferrocarril la Trocha, en donde se crearon los paseos La Trocha, Vía Crucis y el Paseo de la Salud.

En cuanto a las deudas o recriminaciones también hay algunas: deja una abultada cantidad de empleados municipales; tuvo una confrontación con los sindicatos que obstaculizaron y detuvieron por años la marcha del municipio; dejó sin resolver el tránsito fundamentalmente de las motos y la inseguridad.

¿Qué dejó Battistella? Indudablemente una enseñanza de persistencia férrea a pesar de los obstáculos cuya única brújula fueron sus convicciones. Cuando parecía que todo estaba perdido para la ciudad y para su gobierno, continuó con férrea convicción. Eso es lo que dejó: convicción y resistencia. Ellos fueron sus principales legados.