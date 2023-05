Hockey: Atlético recibió a las 4 categorías del Club Social, de Junín

Por la disputa de la octava fecha del torneo de la Asociación de Hockey del Centro, el Club Atlético recibió a las cuatro divisiones del Club Social, de Junín, más la 8va, ésta para jugar un partido amistoso, porque no es una categoría competitiva.

Cabe señalar que la entidad Juninense, desde el año 2018 que se incorporó a esta Asociación, prácticamente lidera todas las divisiones y este año, ha ganado todos los partidos en Sub 16, Sub19 y primera: de allí que no sorprenden sus victorias ante Atlético, si bien salvo en la primera de ellas, que se impuso 4 a 0, con claridad, en las otras dos hubo mucha paridad en el juego y debe destacarse el partido de Sub 14, que en gran forma fue ganado por las locales, por 3 a 1, con goles de Francisca Zúñiga Pírez, Lucía Maidana e Inés Ibarra.

En Sub 19, se enfrentaban las campeonas y sub campeonas del año pasado y además, las dos punteras de esta temporada; y resultó un partido muy disputado, con muy buen nivel técnico y empezó mejor Atlético, con gol de Cata Bracco a los 11’ de juego, pero emparejó la visita, que luego pudo convertir dos goles, en el siguiente período y en el tercero, con gol de Martina Delgado a los 34’ empata el local pero 3 minutos más tarde convierte Social quedando el tanteador 3 a 2 y cuando está por terminar el partido convierte el cuarto, que finaliza 4 a 2. Y en primera, ganó Social 2 a 0, en un partido donde ambos se cuidaron más en defensa, pero fueron superiores las Juninenses.

En la tabla de posiciones de Sub 16 y Sub 19, quedan Social 1° y Atlético 2° y en las otras dos categorías, depende de los demás resultados.