General Villegas: El intendente aseguró que “Va a haber multas a quien esté en una situación indebida”

El intendente de General Villegas pidió a todos los vecinos que eviten juntarse, compartir mates, botellas o utensilios. Además, solicitó a toda la población que se cuide y respete las medidas de seguridad.

El intendente de General Villegas, Eduardo Campana, emitió un nuevo comunicado de prensa este martes, con motivo de la emergencia sanitaria por coronavirus. Pidió a todos los vecinos que eviten juntarse, compartir mates, botellas o utensilios. Además, solicitó a toda la población que se cuide y respete las medidas de seguridad. Advirtió que quien viole los decretos nacionales y provinciales será multado.

Comunicado completo

Les comento que tenemos al momento 270 casos activos, sospechosos 21 -estos son los test de PCR que se han enviado- pero ayer se tomaron 40 hisopados de test rápidos y sobre esos 27 fueron positivos, lo cual quiere decir que en estas últimas 72 horas estamos estables en el número de casos activos y todavía hay contagios.

Tenemos un total de 2333 pacientes infectados y de esos están recuperados 1972 y hasta el momento tenemos 91 fallecidos. Ha sido muy importante el número de decesos de estas semanas, pero también quiero decirles que los casos ingresados y que tuvieron este final han sido muy graves.

Vemos que esta ola es mucho más grave que la anterior y recordando que en aquel momento habíamos decidido estar en Fase 2 con lo que significa tener que cuidarnos y quedarnos en nuestra casa, hoy debemos resaltarlo cada vez más. Debemos ser muy cuidadosos porque tiene una alta tasa de contagios y hay personas que no se han dado cuenta porque han ido a algún lugar, compartido algo con algún vecino, amigo o familiar y vuelven a sus casas contagiados y esto no lo saben hasta que pasan algunos días en que aparecen los primeros síntomas y mientras tanto están contagiando. En eso tenemos que ser muy precavidos.

Este fin de semana todavía hubo gente que se juntó a jugar al fútbol o en alguna reunión, festividad o práctica deportiva. No lo hagan por favor. Vecinos, no nos juntemos. Cuidémonos. Se juntan y a lo mejor comparten una botella de cerveza, no tomen del pico, o una lata. No lo hagan. Tenemos que ser muy cuidadosos. El uso del barbijo o tapabocas, la higiene de las manos, el alcohol en gel, pero fundamentalmente el distanciamiento social.

Es grave esta pandemia y esta ola es mucho más grave que la anterior, entonces tenemos que dar crédito a lo que estamos viendo y viviendo. De allí la preocupación de los que trabajan en el sistema sanitario que no le sacan el cuerpo, se los puedo asegurar. Días y noches sin dormir y cuidando a los enfermos. Puede haber 11, 12 o hasta 14 enfermos que están con respirador y esos enfermos necesitan del cuidado personal.

Sí, tenemos dificultades para conseguir los medicamentos, para conseguir las drogas para sostener a esos enfermos, pero estamos trabajando en ello. Hay sobreprecios, nos condicionan las compras, estamos complicados y esto lo he informado a Provincia y Nación. Afortunadamente las drogas las conseguimos y hoy tenemos los recursos, por eso hoy tenemos que agradecer a la Cooperadora del Hospital, a las instituciones -entre ellas la Sociedad Rural y quien fuere- porque eso nos va a ayudar porque no sabemos hasta cuándo nos van a alcanzar los fondos.

Los recursos, de una forma u otra, los vamos teniendo y vamos dando respuesta. Tiene que seguir siendo así porque esto todavía nos va a llevar a que sigamos en esta situación una o dos semanas más, fundamentalmente en el sistema hospitalario.

Los ingresos son menores y esto tiene que ver con la disminución de los casos activos, pero no nos olvidemos que todavía tenemos una tasa de contagio alta y nos hemos estabilizado en la curva en estos últimos días.

Demás está decirles que debemos cuidarnos y traten de evitar estar expuestos porque tienen que saber que va a haber multas a quien esté en una situación indebida. Fíjense que ya están los decretos nacionales y provinciales y tenemos que responder a éstos. De no mejorar nuestra situación vamos a seguir en Fase 2 y esto va a ser dañino para la economía y sobre todo para aquellos que no pueden trabajar porque estamos recibiendo mensajes, pedidos, y opiniones, pero esta es la situación.

Tenemos que ser muy respetuosos de la gente que está enferma, de aquellos que se contagian y de todos aquellos -entre los que me incluyo- que hemos perdido familiares, amigos, vecinos y seres queridos. Es una pandemia, es una crisis y sé que llevamos mucho más de un año en esto, pero seguramente la vamos a tener que seguir sobrellevando hasta fin de año.

(Cuarto Político)