En memoria del arquitecto Alberto Orlando Rodari

(Por Dr. Oscar B. Ormaechea)

Ante el dolor que me produce la triste noticia de tu ausencia física, siento la necesidad de

expresar estos conceptos para reconocer tus virtudes ciudadanas como ejemplo de vida

para las futuras generaciones de nuevejulienses.

Siguiendo los lineamientos de nuestro común ideario político, expresado por Juan Domingo

Perón a los Funcionarios Nacionales en el año 1952,con estas palabras :”La administración

pública es un lugar sumamente sensible en su equilibrio y en su buen nombre”, vos

cumpliste con capacidad y honradez en todos los cargos privados y públicos en los que

actuaste al servicio de tus conciudadanos y de toda la comunidad nuevejuliense.

Tuve la suerte de conocerte en nuestra juventud en la actividad universitaria en la ciudad

de La Plata y acompañarte junto a otros queridos amigos en la Comisión del Centro

Universitario Nuevejuliense(CUN) donde fuiste su digno Presidente en el año 1966.

Nuevamente también nos reencontramos ,ya ambos como profesionales, en la gestión del

Intendente Municipal compañero Jesús Abel Blanco (1973-1976).

Posteriormente nuestra común defensa de la doctrina del Cooperativismo , nos encuentra

acompañando tu gestión en el Consejo de Administración de la “Cooperativa Eléctrica y

de Servicios Mariano Moreno” donde fueras su Presidente (1987/1988).

Quizás nuestro destino estaba señalado por caminar juntos ese difícil sendero de la gestión

privada y pública de nuestra querida comunidad y volvimos a reencontrarnos en mi gestión

Municipal de los difíciles momentos de los años 2001 a 2003,donde fuiste el Secretario

Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente ,asumiendo las tareas de regulación del suelo,el

de la edificación particular , el funcionamiento urbano, la relación con Casa de Tierras ,el

Instituto Provincial de la Vivienda y el Plan Familia Propietaria ,con dedicación y

responsabilidad.