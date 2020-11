En detalle, todas las obras que provincia proyecta realizar en 2021 en los 19 distritos de la cuarta sección

Se trata de las planillas anexas que presentó el gobierno de Axel Kicillof en conjunto con el presupuesto bonaerense, y a las que accedió en exclusiva Cuarto Político. La suma de los 19 distritos de la cuarta sección alcanza los 3.147.667.978 de pesos en obras para el 2021.

En conjunto con la presentación del Presupuesto bonaerense para el 2021, el gobierno provincial le acercó a los legisladores el anexo con el detalles de las obras que se proyecta realizar en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires el próximo año.

En exclusiva, Cuarto Político accedió a ese documento, donde se detallan cada una de las obras proyectadas. La suma de los 19 distritos de la cuarta sección alcanza los 3.147.667.978 de pesos en obras para el 2021.

ALBERTI: Total 244.768.703 (2021); 50.273.221 (2022)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 71.302.000 (2021) 40.000.000 (2022)

– CONST DE ESTACION DE BOMBEO E IMPULSORA EN COR 1.302.000

– Planta de TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES 10.000.000

– Desagües Pluviales Barrio San Lorenzo 60.000.000 (2021) 40.000.000 (2022)

DIRECCION DE VIALIDAD 5.032.210

-Construccion de 3520 Mts Lineales cordón cuneta en Bº FONAVI 1.388.235

– PRY 3140 CONSTRUCCION DE 4800 MTS.2 DE PAVIMENTO 1.491.960

– PRY 3141 CONSTRUCCION DE 9282 MTS 2 DE PAVIMENTO 2.152.015

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 168.434.493 (2021) 10.273.221 (2022)

– Alberti, Constr. de 64 Viv. 168.434.493

BRAGADO: Total 179.442.295 (2021) 359.004.547 (2022) 185.640.000 (2023)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 15.984.248 (2021) 318.240.000 (2022) 185.640.000 (2023)

– OPTIMIZACION DE AGUA POTABLE EN COMODORO PI 100.000

– Infraestructura Básica desagues cloacales de Bragado 11.896.380

PLANTA DE ABATIMIENTO DE ARSÉNICO Y OBRAS COMPL 3.987.868 (2021) 318.240.000 (2022) 185.640.000 (2023)

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 163.458.047 (2021) 40.764.547 (2022)

– BRAGADO 116 VIV 29.017.457 (2021) 9.302.467 (2022)

– BRAGADO 116 VIV 98.140.590 (2021) 31.462.080 (2022)

– Bragado, Constr. de 25 Viv. 36.300.000

CARLOS CASARES: Total 159.329.293 (2021) 88.920.000 (2022) 51.870.000 (2023)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 43.409.293 (2021) 88.920.000 (2022) 51.870.000 (2023)

– ADECUACION DE LOS DESAGÜES PLUVIALES EN LA CIUDAD 1.000.000

– CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CANAL DE DESCA 4.000.000

– REACONDICIONAMIENTO Ampliación Planta Depuradora Líqui 30.433.557

– ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA CAR 3.987.868 56.160.000 32.760.000

– PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA MOCTEZUMA 3.987.868 32.760.000 19.110.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 106.920.000

– Carlos Casares, Constr. de 36 Viv. 106.920.000

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRE 9.000.000

– CARLOS CASARES – MEJORAS 9.000.000

CARLOS TEJEDOR: Total 5.500.000

PODER JUDICIAL – ADMINISTRACION DE JU 4.500.000

– Construcción del Juzgado de Paz de Carlos Tejedor 4.500.000

DIRECCION DE VIALIDAD 1.000.000

– Alteo y reconstrucción de terraplenes 1.000.000

CHACABUCO: Total 352.666.870 (2021) 103.953.219 (2022)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 10.100.000 (2021) 12.000.000 (2022)

– OPTIMIZACION DE AGUA POTABLE EN RAWSON ETAPA 2 100.000

– PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES Y RE 1.000.000

– CRUCE FERROVIARIO EN EL BARRIO EL MOJÓN 1.000.000

– Limpieza Canal La Esperanza 8.000.000 12.000.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 342.566.870 (2021) 91.953.219 (2022)

– CHACABUCO ETAPA DE 39 VIV DE 80 VIV 57.324.092

– CHACABUCO 132 VIV 230.218.271 (2021) 84.441.208 (2022)

– Chacabuco, Constr. de 20 Viv. 55.024.507(2021) 7.512.011 (2022)

CHIVILCOY: Total 820.837.847 (2021) 910.128.965 (2022) 661.770.000 (2023) 160.000.000 (2024)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 270.580.000 (2021) 834.050.000 (2022) 619.370.000 (2023) 160.000.000 (2024)

– Adecuación Alcantarillas Canal Ruta P. 30 1.000.000 (2021) 35.100.000 (2022)

– ET Chivilcoy Dos y Vinculación 219.580.000 (2021) 798.950.000 (2022) 619.370.000 (2023) 160.000.000 (2024)

– Ampliación, rehabilitación y ampliación de planta depuradora pa 50.000.000

DIRECCION DE VIALIDAD 504.942.004 (2021) 56.000.000 (2022) 42.400.000 (2023)

– RP Nº30 Tramo RN Nº5-RP Nº51-Chivilcoy 1.000.000

– Const. Microaglom. Chivilcoy 3.942.004

– RUTA PROV. Nº 30 RNNº 5 – RNNº 205 (Etapa 1) 500.000.000 (2021) 56.000.000 (2022) 42.400.000 (2023)

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 45.315.843 (2021) 20.078.965 (2022)

– CHIVILCOY 60 VIV 1.286.382

– Chivilcoy, Constr. de 20 Viv. 44.029.461 (2021) 20.078.965 (2022)

FLORENTINO AMEGHINO: Total 20.325.456 (2021) 13.799.009 (2022)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 1.600.000

– RED CLOACAL EN BLAQUIER 600.000

MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL SERVICIO DE C 1.000.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 18.725.456 13.799.009

– Florentino Ameghino, Constr. de 10 Viv. 18.725.456 (2021) 13.799.009 (2022)

GENERAL ARENALES: Total 163.608.713 (2021) 1.595.334 (2022)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 127.126.206

– DESAGÜES CLOACALES EN ARRIBEÑOS 63.608.464

– AGUA POTABLE EN ARRIBEÑOS 1.000.000

– DEFENSA DE LA LOCALIDAD DE FERRÉ 3.000.000

– Red Cloacal, Conexiones Domiciliarias, Est. Elevadora, Impulsió 59.517.742

DIRECCION DE VIALIDAD 4.000.000

– Repavimentación Tr. Ascensión – Ferré – Gral Arenales 1.000.000

– Reconstrucción de puentes 3.000.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 32.482.507 (2021) 1.595.334 (2022)

– Gral. Arenales, Constr. de 11 Viv. 32.482.507 1.595.334

GENERAL PINTO: Total 67.995.000

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 8.590.000

– REPOTENCIACION ET GRAL. PINTO 1250 KVA 8.590.000

DIRECCION DE VIALIDAD 5.000

– Repav y Bache Acc. Agri. Aubin 5.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 59.400.000

– Gral. Pinto, Constr. de 20 Viv. 59.400.000

GENERAL VIAMONTE: Total 57.009.964 (2021) 185.959.224 (2022) 81.900.000 (2023)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 23.987.868 (2021) 170.900.000 (2022) 81.900.000 (2023)

– Desagües Pluviales Barrio Juan El Bueno – Etapa II 20.000.000 (2021) 30.500.000 (2022)

– NUEVA PLANTA POTABILIZADORA – LOS TOLDOS 3.987.868 140.400.000 81.900.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 33.022.096 (2021) 15.059.224 (2022)

– Gral. Viamonte, Constr. de 15 Viv. 33.022.096 15.059.224

GENERAL VILLEGAS: Total 114.495.559 (2021) 72.175.456 (2022) 30.000.000 (2023)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 63.000.000 (2021) 70.000.000 (2022) 30.000.000 (2023)

– LMT 33kV GRAL. VILLEGAS BANDERALÓ, 45KM, ET 33/13,2k 10.000.000

– DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DE LAS LOCALIDADES 1.000.000

– DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DE LA ESCUELA AGRA 1.000.000

– DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LOCALIDADES DE EMIL 1.000.000

– Operación y Mantenimiento Estación de Bombeo Obras Internas 40.000.000 (2021) 10.000.000 (2022)

– Desagües Pluviales Barrio La Trocha 10.000.000 (2021) 60.000.000 (2022) 30.000.000 (2023)

DIRECCION DE VIALIDAD 4.000.000

– Alteo y reconstrucción de terraplenes Cno 050 – 15 Tr. Sta. Regi 1.000.000

– Alteo y reconstrucción de terraplene 3.000.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 47.495.559 (2021) 2.175.456 (2022)

– GRAL. VILLEGAS 90 VIV 3.201.232

– Gral. Villegas, Constr. de 15 Viv. 44.294.327 (2021) 2.175.456 (2022)

HIPÓLITO YRIGOYEN: Total 68.649.805

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 2.000.000

– ORDENAMIENTO DE LOS DESAGUES PLUVIALES EN EL PA 2.000.000

DIRECCION DE VIALIDAD 2.820.751

– Pavim. H. Yrigoyen 2.820.751

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 63.829.054

– HIPOLITO YRIGOYEN 10 VIV 1.954.054

– Hipólito Yrigoyen, Constr. de 25 Viv. 61.875.000

JUNÍN: Total 275.926.160 (2021) 12.660.942 (2022)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 48.864.387

– HIGA DR. A. PIÑEYRO -ADECUACIÓN EDILICIA- JUNÍN 4.000.000

– LMT 33 KV JUNIN-AGUSTIN ROCA 8.590.000

– CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO CLOACAL 36.274.387

– Alumbrado Junín 9.860.904

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 84.632.896 (2021) 12.660.942 (2022)

– JUNIN 50 VIV 36.513.272

– JUNIN 21 VIV 679.851

– Junín, Constr. de 19 Viv. 47.439.773 12.660.942

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 72.000.000

LEANDRO N. ALEM Total 52.237.868 (2021) 60.840.000 (2022) 35.490.000 (2023)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 52.237.868 (2021) 60.840.000 (2022) 35.490.000 (2023)

– NUEVA PLANTA DEPURADORA CLOCAL LEANDRO N ALEM 8.250.000

– AMPLIACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN VEDIA 3.987.868 (2021) 60.840.000 (2022) 35.490.000 (2023)

– Desagües Pluviales Calle Rosas en Vedia 40.000.000

LINCOLN: Total 103.949.484 (2021) 62.870.426 (2022) 35.490.000 (2023)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 25.663.737 (2021) 60.840.000 (2022) 35.490.000 (2023)

– PLANTA DEPURADORA Y RED DE DESAGUES CLOACALES 21.675.869

– NUEVAS PERFORACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 3.987.868 (2021) 60.840.000 (2022) 35.490.000 (2023)

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 78.285.747 (2021) 2.030.426 (2022)

– LINCOLN 44 VIV 36.524.926

– LINCOLN 70 VIV 419.449

-Lincoln, Constr. de 14 Viv. 41.341.372 2.030.426

NUEVE DE JULIO: Total 133.405.736 (2021) 608.175.000 (2022) 531.395.000 (2023) 200.000.000 (2024)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 97.105.736 (2021) 608.175.000 (2022) 531.395.000 (2023) 200.000.000 (2024)

– OPTIMIZACION DE AGUA POTABLE EN MOREA 100.000

– 9 de julio (ET más Líneas de AT) 26.030.000 (2021) 397.575.000 (2022) 408.545.000 (2023) 200.000.000 (2024)

– 9 de julio (ET más Líneas de AT) 63.000.000

-AMPLIACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y OBRAS COM 3.987.868 (2021) 177.840.000 (2022) 103.740.000 (2023)

-PLANTA DE ABATIMIENTO DE ARSÉNICO POR ÓSMOSIS IN 3.987.868 (2021) 32.760.000 (2022) 19.110.000 (2023)

Nueve de Julio, Constr. de 11 Viv. 36.300.000

PEHUAJÓ 154.100.000 (2021)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 45.000.000

– REFUERZO DEL TERRAPLÉN DE DEFENSA DE LA LOCALID 3.000.000

– Revestimiento de canal y construcción de alcantarillas en Calle A 42.000.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 89.100.000

– Pehuajó, Constr. de 30 Viv. 89.100.000

– BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRE 20.000.000

RIVADAVIA: Total 15.000.000 (2021) 82.600.000 (2022)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 14.000.000 (2021) 82.600.000 (2022)

– LMT 13,2 KV GONZÁLEZ MORENO-ROOSEVELT, 35 KM Y VI 500.000

– LMT 13,2kV RIVADAVIA – FORTÍN OLAVARRÍA, 26KM, AMPLI 1.000.000

– REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE CLOA 500.000

– ORDENAMIENTO HÍDRICO DEL CAMINO VILLA SENA – RIVA 1.000.000

– REFUERZO DE LOS TERRAPLENES DEL CANAL ” LA DULCE 10.000.000

– ESTACION DE BOMBEO PARA LOS DESAGUES PLUVIALES 1.000.000 82.600.000

– Repav. RP Nº 70-Tr. RN Nº 33- Lte.La Pampa ETAPA II-Rivada 1.000.000

TRENQUE LAUQUEN: Total 158.419.225 (2021) 138.700.000 (2022)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 21.000.000 (2021) 138.700.000 (2022)

-Puente Ferroviario del Bajo Sangla 20.000.000 (2021) 130.000.000 (2022)

– De Estribos de Puente, Canal entre Hinojo Chico e H 1.000.000 (2021) 8.700.000 (2022)

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 137.419.225

-TRENQUE LAUQUEN 80 VIV 79.662.625

– Trenque Lauquen, Constr. de 10 Viv. 28.056.600

– Trenque Lauquen, Constr. de 10 Viv. 29.700.000

(Cuarto Político)