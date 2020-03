El virus necesita una célula huésped para mantenerse vivo, pero se desintegra con el jabón

Las bacterias son organismos vivos que poseen una célula. Los virus, en cambio, necesitan de una célula huésped para mantenerse vivos, y se reproducen a expensas de las células que invaden. El virus ingresa en el organismo a través de la nariz, los ojos y la boca, y luego se adhiere a células en las vías respiratorias, que utilizará para reproducirse. Sin embargo, está recubierto por una burbuja de moléculas oleosas (lípidos), que se desintegra al contacto con el jabón, por eso es clave el lavado de manos para prevenirlo. En los casos más graves de SARS-CoV-2, el sistema inmunológico “sobreactúa” y comienza a atacar las células propias de los pulmones; estos se vuelven obstruidos por los fluidos y las células muertas, dificultando la respiración.

Un virus es un agente infeccioso microscópico celular, que solo puede vivir (y multiplicarse) dentro de las células de otros organismos. Esto los diferencia de las bacterias, que son organismos vivos que tienen una célula. Los virus, en cambio, necesitan de una célula huésped para mantenerse vivos, y se reproducen a expensas de las células que invaden.

El diario The New York Times publicó un artículo escrito por Jonathan Corum y Carl Zimmer en el que, basándose en información publicada en las revistas The Lancet y New England Journal of Medicine y por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, entre otras fuentes, describen cómo el SARS-CoV-2 Coronavirus entra en una célula y se apropia de ella, la utiliza para reproducirse, expandiendo así la infección, antes de “liquidarla”.

Así es cómo el coronavirus entra y se reproduce en nuestras células, en 10 pasos, en base a la información recogida por el New York Times:

El coronavirus es así llamado porque su superficie está cubierta picos puntiagudos, como si fuera una corona. El virus está recubierto por una burbuja de moléculas oleosas (lípidos), que se desintegra al contacto con el jabón. El virus ingresa en el organismo a través de la nariz, los ojos y la boca, y luego se adhiere a células en las vías respiratorias que producen una proteína llamada ACE2. El virus infecta la célula fusionando su membrana oleosa con la membrana de la célula. Una vez dentro de la célula, el virus libera un fragmento de material genético llamado ácido ribonucleico o RNA. La célula infectada lee el RNA y comienza a formar proteínas que mantendrán al sistema inmunitario “a raya” (impotente) y ayudan a formar nuevas copias del virus (los antibióticos matan a los bacterias pero no son efectivos contra los virus, sin embargo los investigadores están probando drogas antivirales que pueden alterar estas proteínas y detener la infección). Mientras que la infección progresa, el mecanismo de la célula comienza a producir nuevos picos puntiagudos y otras proteínas que formarán más copias del coronavirus. Entonces, nuevas copias del virus son reunidas y enviadas hacia las capas exteriores de la célula. Cada célula infectada puede liberar millones de copias del virus antes de finalmente “romperse” y morir. Así el virus puede ir infectando a las células vecinas o bien salir del organismo por gotas que escapan de los pulmones. La mayoría de las infecciones por Covid-19 causan fiebre, el sistema inmunológico pelea por vencer al virus. En los casos severos, el sistema inmunológico “sobreactúa” y comienza a atacar a las células propias de los pulmones. Estos se vuelven obstruidos por los fluidos y las células muertas, dificultando la respiración. Un pequeño porcentaje de las infecciones puede llevar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda y posiblemente la muerte. El virus sale del cuerpo a través de la tos y los estornudos, que expulsan gotas hacia las superficies y otras personas. El virus puede ser contagioso durante días u horas. Para evitar esto, las personas infectadas deben utilizar una máscara. Las personas que están sanas no necesitan usar máscara, a menos que estén cuidando a un enfermo.

Se cree que dentro de algunos meses existirá una vacuna que ayudará al cuerpo a producir los anticuerpos necesarios para combatir al SARS-CoV-2 y prevenir que infecte las células humanas.

Mientras tanto, la mejor manera de protegerse del coronavirus es lavarse las manos regularmente con jabón, evitar tocarse la cara, mantener distancia de las personas enfermas y limpiar a menudo las superficies compartidas.

