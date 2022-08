El nuevejuliense Baztarrica se consagró Bi Campeón Argentino de Karting

Sobre el kartódromo de Zárate, el pasado fin de semana, el piloto de 9 de Julio, Santiago Baztarrica, cumplió con la más notable actuación que haya podido imaginar para el evento nacional. El Campeonato Argentino de Karting (CAK) lo convocó para disputar en un fin de semana sin precedentes, el postergado compromiso por las Ediciones 2021 y 2022 del torneo de mayor prestigio que tiene el kartismo argentino.

Santiago comenzó perfilándose como candidato desde los entrenamientos previos en la clase Senior MY10. El sábado, se quedó con la Pole Position de la Edición 2021 que se desarrolló integramente en esa jornada. En la Carrera 1, con características de ‘Pre Final’, luchó por la victoria y luego de algunos intercambios, le correspondió el P2. En la Final, volvió a sostener en primer plano su protagonismo para redondear su buena actuación y ganar la etapa. Con esta victoria, se consagró Campeón Argentino 2021, en la divisional Senior MY10.

Con inmensa alegría por haber alcanzado el título nacional, enfatizó: “Logramos quedarnos con el Campeonato Argentino. No teníamos pensado venir a correr. Lo decidimos casi a último momento y estoy muy feliz. A pesar de que la carrera fue bastante tranquila, se me hizo interminable, pero nos quedamos con el título y no tengo palabras para agradecer a todos los que lo hicieron posible”.

El domingo le dio paso al CAK 2022, también en una jornada única. Baztarrica se impuso nuevamente en la clasifica y ya no abandonó su liderazgo a lo largo de todas las etapas que tuvo esta edición. Tanto en la carrera preliminar como en la carrera Final que definió el certamen, logró aferrarse a la victoria y revalidar el título nacional que había conseguido en la víspera.

El flamante Bi-Campeón Argentino, aseguró: “La verdad que sabía que teníamos un buen auto, pero no pensé que me iba a ir tan bien. Ayer se nos dio el título del 2021. Hoy pudimos ganar todo, quedarnos también con el título 2022 y estoy contentísimo”.

Y continuó: “Cuando durante la carrera apareció el cartel de ‘Slow’, me acortaron toda la distancia que había logrado, pero el auto fue contundente todo el fin de semana, pudimos mantener la punta y terminar con la victoria. El equipo Acosta me dio un gran auto para lograr estos resultados”.

Finalmente completó: “Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a toda la familia, a todo el equipo Acosta Racing Team, a Martín Acosta, a Pichi, al Indio García, a Gustavo Mato, a Yomel, Saborearte, Mecano Ganadero, Agua Pab, a Nutribon, a RuralFer, y a todos los que me apoyan”.

Con este épico fin de semana, Santiago Baztarrica se alza con las coronas 2021 y 2022 en la clase Senior MY10. Tras este enorme logro, ya enfoca sus entrenamientos a los compromisos que tiene por delante para esta temporada, los que seguramente volverán a mostrarlo en la lucha por nuevos podios.

CAMPEONATO ARGENTINO DE KARTING 2021-2022

Kartódromo «Ciudad de Zárate», Zárate (Buenos Aires)

SENIOR MY10

EDICION 2021

Clasificación: 1. Baztarrica, Santiago 44,445

Carrera 1: 1. Irazú, Gastón, 2. Baztarrica, Santiago, 3. Trappa, Camilo, 4. Godino, Lautaro, 5. Lanci, Lautaro, 6. Parodi, Stefano, 7. Mendizabal, Juan, 8. Rolando, Nicolás, 9. Barzizza, Valentino, 10. Díaz, Thiago, 11. Ojeda, Martín, 12. López Cesaratto, Nazareno, 13. Cancelo, Agustín, 14. Bartucci, Santino, 15. Lovich, Ignacio, 16. Grimaldi, Francesco, 17. Roca, Nicolás, Nc. Lara, Agustín.

Carrera 2: 1. Baztarrica, Santiago (Campeón), 2. Parodi, Stefano, 3. Díaz, Thiago, 4. Rolando, Nicolás, 5. Lanci, Lautaro, 6. Trappa, Camilo, 7. López Cesaratto, Nazareno, 8. Lara, Agustín, 9. Lovich, Ignacio, 10. Ojeda, Martín, 11. Roca, Nicolás, Ex. Bartucci, Santino, Nc. Mendizabal, Juan, Nc. Barzizza, Valentino, Nc. Cancelo, Agustín, Nc. Godino, Lautaro, Nc. Grimaldi, Francesco, Ex. Irazú, Gastón.

EDICION 2022

Clasificación: 1. Baztarrica, Santiago 44,377

Carrera 1: 1. Baztarrica, Santiago, 2. Grimaldi, Francesco, 3. Lanci, Lautaro, 4. Mendizabal, Juan, 5. Roca, Nicolás, 6. Barzizza, Valentino, 7. Trappa, Camilo, 8. Díaz, Thiago, 9. Cancelo, Agustín, 10. Ojeda, Martín, 11. Lovich, Ignacio, 12. Bartucci, Santino, 13. Irazú, Gastón, Nc. López Cesaratto, Nazareno, Nc. Lara, Agustín, Nc. Godino, Lautaro, Nc. Rolando, Nicolás, Ex. Parodi, Stefano.

Carrera 2: 1. Baztarrica, Santiago (Campeón), 2. Grimaldi, Francesco, 3. Irazú, Gastón, 4. Parodi, Stefano, 5. Rolando, Nicolás, 6. Ojeda, Martín, 7. López Cesaratto, Nazareno, 8. Trappa, Camilo, 9. Lovich, Ignacio, 10. Godino, Lautaro, 11. Bartucci, Santino, Nc. Cancelo, Agustín, Nc. Lara, Agustín, Nc. Díaz, Thiago, Nc. Lanci, Lautaro, Nc. Roca, Nicolás, Nc. Barzizza, Valentino, Ex. Mendizabal, Juan.