Dura respuesta del diputado Vivani en relación al programa «Puentes»

El Diputado provincial Mauricio Vivani, se manifestó en relación al programa «Puentes», asegurando que «Lamento que hagan política partidaria con la Universidad». Y directamente respondiéndole al secretario de la UNNOBA, le manifestó que «Te cuento que soy diputado provincial y fui 3 veces a reunirme con el Rector Guillermo Tamsrit, en la UNNOBA quien en las 3 oportunidades nos dijo que no tenía interés en que 9 de julio tenga una extensión. Como directivo de la Universidad si tuvieras interés en realizar una extensión sabes muy bien que con quien deberías juntarte es con el Intendente Mariano Barroso y no con un concejal en un partido político, si no lo que haces es política partidaria. Quizás ahora, que estamos terminando nuestro Edificio Universitario y empezando a crear nuestra propia Universidad Nuevejuliense les molesta y quieren venir a enseñarnos de Educación, llama la atención que sea la misma semana que @Carli_Bianco sale en los medios con lo mismo» finalizó el diputado.