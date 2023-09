Compre sin IVA: ¿se puede consultar vía web si una persona entra en el beneficio?

La medida entra en vigencia este lunes y amplía el universo de personas beneficias con este ahorro sobre los productos de la canasta básica.

El programa Compre sin IVA, que devolverá el 21% del gasto en compras con tarjeta de débito de productos de la canasta básica, permitirá un ahorro de más 18.000 pesos por mes para las personas beneficiadas. Según anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, la iniciativa que entra en vigencia este lunes, da ampliación a la medida, que ya beneficiaba a un número más reducido de personas.

Así, a partir del lunes, unos 9 millones de trabajadores, 7 millones de jubilados, monotributistas, titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y empleadas de casas de familia, podrán aprovechar este alivio mensual en compra de alimentos y productos de higiene.

Es necesario aclara que las comparas que entran automáticamente en el programa Compre sin IVA son las que se realicen con tarjeta de débito. Por el momento no están incluidas las billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago, MODO, u otras. Sin embargo, en las últimas horas, se sumó a la billetera Cuenta DNI, de Banco Provincia, ya que está asociada a la tarjeta de débito de la entidad bancaria.

Consulta web

Vale aclarar que este programa ya estaba en vigencia para un número reducido de beneficiarios y existe una manera de saber si se está dentro del beneficio, aunque AFIP aún no actualizó el cruce para que todos puedan saber si están dentro o no, pero seguramente una vez implementada la medida se ampliará la posibilidad de hacer click y saber si se ingresa. Mientras tanto, la me mejor recomendación es salir a comprar con la tarjeta de débito.

Para ello hay que ingresar a la página de AFIP, Reintegro a sectores vulnerados – AFIP, escribir el número de CUIL/CUIT, colocar un código de seguridad que da la propia web y apretar el botón verde “consultar” (el otro, “actualizar código”, es justamente para renovar el código de seguridad en caso de haberlo tipeado mal, ya que se deben considerar mayúsculas y minúsculas).

