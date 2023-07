Cómo reconocer la miel pura de la adulterada

Cuáles son las mejores mieles y cuáles no conviene consumir. Con una tendencia marcada en cuanto a alimentación saludable, se recomienda hacer foco en la búsqueda de su pureza.

(NAP) En este artículo producido por la oficina de prensa del Gobierno de Mendoza se muestran algunos tips que los consumidores deben tener en cuenta a la hora de comprar un buen frasco de miel.

Con la llegada del invierno, muchas familias argentinas piensan en la necesidad de tener un pequeño stock de miel, porque, se asegura es muy buena para prevenir enfermedades respiratorias como los resfriados o para contribuir a calmar los malestares generados por una tos, según recomendaban las abuelas “Una tacita de té bien caliente, acompañado con una o dos cucharadas de miel”.

Los expertos apicultores indican que es preferible comprarla dura o cristalizada, porque en principio es sinónimo de pureza, aunque advierten que lamentablemente hay excepciones. Por eso sugieren sospechar cuando se ofrecen a precios bajos en la venta callejera. Hoy, un kilo de miel al público ronda los $1.500 y en las esquinas esta miel supuestamente adulterada va de $800 a $1000.

También hay que diferenciar la miel del alimento a base de miel. Ambos están incluidos en el Código Alimentario Argentino. En el caso del alimento, la miel está mezclada con otros productos, como jarabe de maíz de alta fructosa y, por eso siempre es recomendable leer las etiquetas de lo que estamos comprando.

Siempre son líquidas (nunca van a cristalizar) y generalmente están en las góndolas de los súper e hipermercados. Algunos consideran a este producto como miel adulterada, porque surge de mezclar la pura con ingredientes como azúcares o jarabes, con el objetivo de aumentar su volumen o reducir costos. El resultado es una miel de baja calidad, pero también con menos propiedades nutricionales.

A la vez, todas las mieles puras cristalizan, azucaran o se endurecen. En cualquier caso, es recomendable comprarlas en lugares de confianza: de forma directa al apicultor, en dietéticas o mercados, como el de la economía social.

Es el caso del catálogo de la economía social, que reúne una oferta diversa y muy completa, desde mieles distintas hasta productos a base de miel con otros agregados naturales. La compra es directa al productor a consumidor lo que, además de garantizar calidad, disminuye el valor final del producto. Para ver toda la oferta, enlazar aquí.

Mieles eternas

El apicultor Carlos Zarroca (Universo de Miel) comparte algunos tips sobre este producto milenario, que los egipcios usaban como base en más de 60 recetas magistrales, con fines medicinales.

El origen floral y la humedad influyen sobre el tiempo de cristalización, porque una miel pura tarda en promedio unos tres meses en cristalizarse desde su extracción, salvo la de colza (ver abajo).

No hace falta guardar la miel en la heladera. La condición para que la miel sea eterna es que esté tapada, que no tenga contacto con el aire. La miel es higroscópica, puede ganar o perder humedad estando destapada. Y además en el ambiente hay gérmenes que la pueden contaminar. En el Código Alimentario Argentino se establece un vencimiento de dos años desde la cosecha. No obstante, tanto la miel como la canela en condiciones propicias son eternas.

Las abejas lograron darle la humedad justa a la miel para que no se degrade (entre 11,9 y 12,2%). En cambio, los seres humanos debemos recurrir a químicos para lograr prolongar la vida útil de ese alimento.

En Mendoza se producen mieles de muy buena calidad con bajo contenido de humedad. En otras zonas del país también hay buenas mieles pero tienen mayor presencia de humedad.

Claras y oscuras. Las claras provienen de zonas áridas y son, por ejemplo, la de jarilla, algarrobo o rúcula. Las oscuras proceden de zonas salitrosas: pájaro bobo, eucalipto o chilca. También hay una la miel negra que procede de zonas húmedas, como Corralitos en Mendoza, y resulta ser una curiosidad que es hoy una tendencia en auge.

Cuanto más oscura es la miel, tiene más presencia de minerales y son más ricas en vitaminas b y c. Tienen más aroma y cuando cristalizan tienen un grano más grueso. Las claras son más ricas en vitaminas A y tienen aromas más suaves, y cuando cristalizan tienen un grano fino. Algunos productores ofrecen un menú de mieles desde las más claras hasta las más oscuras

Consumo todo el año. El aumento de consumo se da entre mayo y setiembre, pero en realidad el remplazo de edulcorantes y azúcar es un hábito saludable y que debería ser constante durante el año. A la vez, en mayo se realiza en el Valle de Uco la Semana de la Miel, una iniciativa que fue creciendo, tiene más de una década y promueve un hábito y consumo saludable.

Cristalización. La miel de colza (o canola) es la única que cristaliza de forma inmediata. La colza florece en invierno y sustenta a las abejas. La mayoría de la oferta floral se produce a principios de agosto y es lo que se denomina primavera apícola.

Abejas. Son fundamentales para el ser humano, porque nuestra vida depende de la existencia de las abejas. Entre 70 y 80% de lo que consume un ser humano fue polinizado por las abejas. También lo hacen otros animales, pero en general son las abejas las que permiten el proceso de reproducción de alimentos de origen agrícola. Esta situación es global. Los agroquímicos eliminan a las colmenas y las antenas de telecomunicación afectan a la colonia apícola.

Bajo consumo en Argentina. En nuestro país se consume poca miel. En promedio se llega a 300 gramos por año per cápita. (Noticias AgroPecuarias).

Comparte esto: Twitter

Facebook