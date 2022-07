Como entender el “Amor propio”

(Por Lic. Magdalena Maineri)

En los últimos tiempos, se ha escuchado hablar con más frecuencia del “amor propio”. Pero ¿Qué es? ¿Se cultiva? En primer lugar hay que entender que nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir; para ello, el cerebro evita el dolor y busca placer. Nuestro cerebro tiene una región que se encarga de identificar un peligro y anticiparse para sobrevivir. Por ende, la mente está diseñada para enfocarse en lo negativo. Lo interesante, es que actualmente, no hay los mismos peligros que hace miles de años atrás. Hoy, un peligro es un aspecto que no nos gusta de nosotros, porque sentimos que con eso no seremos suficientes para recibir amor. Nos enfocamos en lo que creemos que nos impedirá recibirlo.

La paradoja está en creer que solo el amor de un otro es lo que necesitamos, que una “media naranja” es lo único para sentirnos completos. Pero cada uno es completo con lo que tiene; no somos sin otro, pero eso no quita que lo que nosotros tengamos para ofrecer, no alcance.

Amor propio también significa cultivar un estado de introspección. Notar nuestros pensamientos, emociones y heridas para sanarlos. Así, podemos estar en estado de plenitud. Amor propio es cultivar y tener constantes estados de plenitud. Para eso, es necesario trabajar en nosotros mismos. Solo nosotros somos los encargados de llegar a ese estado. Asique cárgate de pensamientos positivos. Resalta lo que te gusta de vos, lo que haces bien, e incluso proponete críticas constructivas que te ayuden a seguir avanzando. Cambiemos la idea de que solo lo negativo o malo, es lo que nos hace crecer.

