Dio comienzo en Cachari (Azul), la primera fecha del Circuito Provincial de Ajedrez Prix Del Centro, organizado por la escuela municipal de ajedrez de Azul, bajo la dirección del Sr Gustavo Godoy y el arbitraje del AF (Arbitro FIDE) Ramiro Troilo.

Con la presencia de 123 jugadores, representando a las localidades de Azul, Cachari, Carlos Casares, Bragado, Bolivar, Gral. La Madrid, Junín, 25 De Mayo, Nueve de Julio, Lasa Flores, Saladillo, Olavarría, Rauch, Henderson, Daireaux, Pehuajo, y Los Toldos. El torneo se jugó en el Club Porteño, sito en Avda. 25 de Mayo, nº 1425, a 7 rondas, en donde se presentaron 7 categorías.

Categoría Sub 8; Campeon Dangelo Genaro de Bragado con 6 puntos. El Nuevejuliense Garabano Lautaro de solo 6 años de edad, y jugando su primer torneo, obtuvo 2.1/2 puntos, lo que hace muy meritoria su actuación, ya que jugó con niños dos años mayor que él, ubicando la 5ta posición de la categoría.

Categoría Sub 10: Campeon Godoy Bautista de Azul con 5,5 puntos. El segundo lugar lo ocupó Gonzalez Benjamín con 5 .

Categoría Sub 12: Campeón Damiano Agustín de 25 de Mayo con 6 puntos. Sub Campeon Casas Álvaro de 25 de Mayo con 5,5 puntos. Excelente debut del Nuevejuliense Rossi Victorio, que ocupó el 5to lugar con 5 puntos.

Categoría Sub 15: Campeon Román Roche de Gral Lamadrid con un sorprendente puntaje ideal de 7 puntos. Sub campeón Negrete Thiago de Saladillo con 6 puntos. Y en esta categoría tenemos otro debut destacado Nuevejuliense, nos referimos a San Martin Fausto, que con tan solo 12 años jugando en sub 15 consiguió 4,5 puntos.

El Nuevejuliense Viola Ciro, obtuvo 3 valiosos puntos en su reentre, luego de tres años sin participación en torneo alguno.

Categoría Sub 18, (juega junto a mayores) Campeon Casella Leandro de Saladillo con 4 ½ puntos. Sub Campeon Augusto Araña de Olavarría con 4,5 puntos. El Nuevejuliense Valentin Heredia completó el podio también con 4,5; culminando en tal ubicación por el sistema de desempate.

Categoría Mayores; Campeón Rodríguez Lezcano Matias de Bolivar con 6 puntos. Sub Campeon Luna Nicolás, también de Bolivar., con la misma cantidad de puntos. Por Desempate Técnico, Campeon Rodríguez Lezcano-

Gran Actuación del CM (Candidato a Maestro) Gonzalo Garabano de nuestra ciudad que obtuvo un excelente 3er puesto con 5 ½ puntos, a solo ½ del campeón.

Categoría Supra 50; Campeon nuestro MF (Maestro Fide) Diego Mussanti con 5 puntos.

Buenas actuaciones de otros jugadores Nuevejulienses: Giles Néstor 3 ½ puntos, Vergara Agustín 3 puntos. Garcia Cristian 3 puntos y Morales Martín 3 puntos.

Cabe destacar que la delegación de nuestra ciudad, por demoras de fuerza mayor no pudo asistir en los horarios establecidos, razón por la cual ninguno de nuestros jugadores pudo presentarse en la primera ronda, por lo que tuvieron que acceder al “bye” (medio punto sin jugar). Como consecuencia, nuestros jugadores se vieron perjudicados en el sistema de desempate por tener una partida menos, lo que hace aún más meritoria su gran actuación.

La escuela Héctor Decio Rossetto agradece al Intendente Municipal Mariano Barroso y al secretario de deportes Ariel Pesce por facilitarnos la movilidad, sin la cual no hubiéramos podido concurrir al evento.

Un agradecimiento especial a todos los jugadores de A.N.A (Asociación Nuevejuliense de Ajedrez) por acompañarnos y dejar una vez más sentado el prestigio de 9 de julio.

La próxima fecha se disputará en Bolivar a fin del próximo mes.