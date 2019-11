Científicos recomiendan abstenerse de tomar té con leche

Según diversos estudios realizados en universidades de todo el mundo, este producto de origen animal bloquea los efectos de los antioxidantes del té, como también de otros alimentos como las frutas. Otra corriente afirma que no existen pruebas suficientes para demostrar que la leche es “dañina” para la salud.

En el desayuno se consumen muchos alimentos ricos en antioxidantes para el organismo, como lo son el té, las frutas y el café. Pero, según diversos estudios, acompañarlos con leche podría bloquear los efectos de los antioxidantes en el organismo.

Los antioxidantes son son sustancias que pueden prevenir daños a las células. Se encuentran en muchos alimentos, incluyendo frutas y verduras. Algunos ejemplos son Betacarotenos, Luteína, Licopeno ,Selenio, Vitamina A, Vitamina C y Vitamina E.

Según un estudio publicado por la Université du Québec à Trois-Rivières en 2013, la alfa-caseína, una molécula presente en la leche de vaca, tenía efectos negativos con respecto a los antioxidantes del té. Según los investigadores P. Bourassa, R. Côté y S. Hutchandani, debido a la adición de la leche al té, este último podía perder un 30% de efecto de sus antioxidantes.

En la misma línea, otra investigación realizada por científicos del Charité Hospital de Berlín, en Alemania, sugirió que las caseínas de la leche interactúan con las catequinas del té, quienes contribuyen a la protección de enfermedades cardiovasculares, y bloquean estos efectos.

“Descubrimos que, mientras que beber té aumentaba significativamente la capacidad de la arteria braquial para relajarse y dilatarse con el fin de dar cabida al aumento en el flujo sanguíneo en comparación con la ingesta de agua, la adición de leche impide totalmente el efecto biológico“, comentó el principal autor del estudio, Mario Lorenz.

Los efectos negativos de la leche no pasan solo con el té. Otra investigación realizada por el Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione de Italia indicó que mezclar esta bebida con arándanos bloqueaba todos los efectos positivos de estos frutos en el organismo. Otro trabajo realizado por la misma institución indicó que este producto de origen animal reduce los efectos de los antioxidantes del chocolate en un 30%.

Por otro lado, un estudio realizado por la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, expresó que no existían suficientes pruebas suficientes para determinan los efectos negativos de la leche. La comunidad científica no logra ponerse de acuerdo con respecto al consumo de este producto lácteo y, lo mejor que se puede hacer hasta que se tengan las definiciones es comer antioxidantes de diversos alimentos. De todas formas, tomar té con leche no implica ningún riesgo para la salud.

