CEyS: Ganadores del sorteo mensual

Como todos los meses, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno”, realizó el sorteo de órdenes de compra entre los asociados que pagaron antes de la fecha de vencimiento las facturas de luz y gas natural.

En esta oportunidad resultaron favorecidos:

– Norma Mabel Aón – Asociada No 578 – Domicilio: H. Yrigoyen No 871, quien se adjudicó 1 orden de compra por $ 2.000, sorteada entre quienes pagaron en las bocas de cobranza.

– Eder Elva Gariboldi – Asociada No 4612 – Domicilio: Av. A. Aita No 641., quien se adjudicó 1 orden de compra por $ 5.000, sorteada entre quienes realizaron sus pagos por medios electrónicos.

De esta manera, la CEyS reconoce el cumplimiento de sus asociados en el pago de los servicios, entregando un interesante incentivo mes a mes.