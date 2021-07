Autocontrol, voluntad y ejercicio físico

(Por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

El autocontrol es una de esas características que siempre admiramos en los demás, pero que no siempre es fácil de practicar en nosotros mismos; un dulce que nos encanta, una compra que queremos pero no necesitamos, una cerveza más….La tentación está por todas partes y resistirse no es fácil ni divertido. Por otro lado, a veces es necesario.

No decimos de concederse jamás un desliz, un permitido… pero vivir de permitidos puede terminar teniendo consecuencias para nuestra salud, nuestro dinero o nuestra vida en general.

Hacer ejercicio puede ser una forma de ejercitar ese poder de Autocontrol que todos necesitamos algunas veces.

La actividad física tiene un potente efecto psicológico, alterando para mejor nuestro estado de ánimo, ayudando a controlar algunas enfermedades mentales y facilitando el cambio de hábito y patrones de comportamiento.

El ejercicio es una forma eficaz y sencilla de mejorar el autocontrol, afecta a las partes del cerebro que participan en la toma de decisiones y las capacidades cognitivas superiores, lo cual a su vez afecta el autocontrol.

Por otro lado, puede que se trate de un efecto psicológico. Hacer ejercicio es en sí mismo una gratificación aplazada para mucho: nos cuesta y mientras lo hacemos nos hace sentir especialmente bien, pero, el sentimiento de satisfacción posterior nos impulsa a atarnos las zapatillas e ir al gimnasio.

La voluntad es la potestad de dirigir el accionar propio. Es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado.

Autocontrol es la capacidad de control o dominio sobre uno mismo: el autocontrol es una de las facetas humanas que potencian el rendimiento del hombre deportivo.

Podemos relacionarlo directamente con “pensar antes de actuar”, o simplemente no dejarnos llevar por nuestros impulsos. No tener control es ser alguien impulsivo. Ejemplo: no tomar decisiones apresuradas, tener autocontrol es no dejarse llevar por la emoción del momento, buena o mala.

Como mejorar el autocontrol:

saber que se puede mejorar. 2. Se consciente y define lo que quieres controlar. 3. No dependas de tu fuerza bruta. 4. Se emocionalmente inteligente. 5. Reduce las tentaciones. 6. Modifica el ambiente.

El autocontrol nos da un tiempo para calmarnos y dar importancia a lo que nos tienen que decir los demás. Nos permite pensar con más claridad, con más fundamento. La ira no nos deja pensar, y tomarnos un tiempo nos ayuda a aclarar nuestras ideas.

Uno de los efectos psicológicos de la práctica de actividad física es que reduce el estrés. Además, el ejercicio también incrementa la producción de un químico (noradrenalina) que puede moderar la respuesta del cerebro al estrés.

Es por eso la importancia de practicar algún tipo de actividad física, individual o grupal, para equilibrar la conducta humana, dominar nuestras emociones, impulsos y poder adecuar una respuesta pensada y relajada a diferentes estímulos.