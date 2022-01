Alivio impositivo para productores rurales afectados por sequía, inundaciones e incendios

El Diputado Nacional Alfredo Schiavoni (PRO MISIONES) presentó un proyecto de Ley donde se establecen diferentes beneficios para productores agropecuarios perjudicados por la emergencia hídrica y los incendios.

– Reducciones y exenciones de aportes patronales, IVA, IIBB, Ganancias, Monotributo, etc.

– Postergación por un año de vencimientos correspondientes a créditos otorgados por el Banco Nación y el BICE.

– Créditos a tasa 0 y con un año de gracia del Banco Nación para compras de bienes de capital y materia prima.

PROYECTO DE LEY

PROGRAMA ALIVIO IMPOSITIVO PARA PRODUCTORES AFECTADOS POR

EMERGENCIA HIDRICA Y LOS INCENDIOS RURALES

El Senado y la Cámara de Diputados

ARTICULO 1°: Establézcanse los siguientes beneficios en favor de los productores

agropecuarios afectados por la emergencia hídrica – sequía e inundaciones – y los

incendios rurales:

a) La no exigibilidad de los regímenes de anticipo en el pago del Impuesto a las

Ganancias, del Impuesto a los Bienes Personales y del Impuesto al Valor Agregado,

durante los años 2022 y 2023.

b) La reducción al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los aportes patronales que

deban pagarse durante los ejercicios 2022 y 2023 por los empleados registrados

con anterioridad al 01 de enero de 2022.

c) La exención del pago de aportes patronales durante los ejercicios 2022 y 2023,

en relación con todos los empleados que tengan el alta a partir del 01 de enero de

2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023.

d) La exención de pago del componente tributario del Monotributo que deban

ingresar los titulares de las explotaciones agropecuarias afectadas.

e) La reducción al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los pagos que los titulares de

las explotaciones agropecuarias deban ingresar en concepto de aportes

previsionales como trabajadores autónomos. Igual reducción se establece para los

pagos de los aportes previsionales que correspondan hacerse por los directores,

socios gerentes y demás cargos directivos societarios de las empresas que tengan

como principal actividad la explotación agropecuaria y que hayan sido afectadas.

f) Una reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50%) en las alícuotas exigibles por

el Impuesto a las Ganancias para el ejercicio fiscal 2022 y del VEINTICINCO POR

CIENTO (25%) para el ejercicio 2023.

g) Una postergación excepcional de un año en el pago de todos los vencimientos

correspondientes a créditos otorgados por el Banco Nación y/o el BICE, a los

productores afectados, en el marco de sus actividades. No serán exigibles ni podrán

crearse intereses por el cese de pago durante este período.

ARTÍCULO 2°: Establécese un fondo extraordinario de OCHO MIL OCHOCIENTOS

MILLONES DE PESOS ($ 8.800.000.000) que será provisto al BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA, a fin de que preste a tasa cero y con un año de gracia a los

productores afectados, para la adquisición de:

a) Moto bombas, bombas, tanques, mangueras, y cualquier elemento que permita

el almacenamiento de agua o que permita atenuar los efectos nocivos de la sequía

y emergencia hídrica a futuro.

b) Ganado bovino, ovino, caprino, aviar o suino, en la medida en que la Autoridad

de Aplicación determine que la zona afectada tuvo mortandad de animales como

consecuencia de la emergencia hídrica.

c) Alimento balanceado, maíz, sorgo y/o semillas y/o fertilizantes para la

implantación de pasturas y/o cultivos forrajeros.

d) Plantines o plantas de reposición por las pérdidas ocasionadas por la sequía en

las plantaciones forestales, yerbateras, tealeras o frutícolas.

e) Reposición parcial del capital de trabajo perdido por cultivos extensivos o

intensivos, abarcando en forma completa a la horticultura en todas sus

expresiones, como consecuencia de la emergencia hídrica, para ser invertido en

semillas y fertilizantes.

Este fondo extraordinario será adicional y complementario al que, en paralelo, se

ejecute en el marco del régimen del Fondo Nacional para la Mitigación de

Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de éste fondo extraordinario deberá

ser destinado a préstamos para Agricultores Familiares debidamente registrados.

ARTÍCULO 3°: Los productores afectados obtendrán el correspondiente certificado

que los hace beneficiarios de esta ley a través del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación, el cual podrá otorgarlos mediante su propia

actividad administrativa en terreno o bien en función de los convenios que a tal

efecto suscriba con sus pares provinciales.

ARTÍCULO 4°: Los parámetros y condiciones requeridas para el otorgamiento de

los certificados serán establecidos por Resolución del Ministro de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación, previa consulta urgente al Consejo Federal

Agropecuario (CFA), adonde cada provincia aportará la información pertinente en

relación con la afectación sufrida por su universo de productores.

En dicha reunión urgente extraordinaria se deberán recibir informes específicos del

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, los cuales deberán ser tenidos en

consideración al momento de la elaboración del documento final que apruebe el

Consejo.

ARTÍCULO 5°: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la Autoridad de

Aplicación de la presente Ley, para lo cual requerirá, en lo específico, la

colaboración informativa otros Ministerios del Estado Nacional, así como del

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Administración Federal

de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco de la Nación Argentina y el Banco de

Inversión y Comercio Exterior, organismos éstos que deberán emitir las normativas

de adecuación que correspondan para poner en ejecución lo normado por esta Ley

y su reglamentación, que será emitida por la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación deberá dictar la reglamentación dentro de los TREINTA

(30) días de publicada la presente Ley.

ARTÍCULO 6°: Invítase a las Provincias a disponer, para los beneficiarios de la

presente Ley, una reducción en el Impuesto Inmobiliario de igual proporción a la

establecida por el inciso f) del Artículo 1° en relación con el Impuesto a las

Ganancias.

ARTÍCULO 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto abordar, con la mayor urgencia y

eficacia posible, las consecuencias productivas de los devastadores efectos de la

emergencia hídrica, que se han evidenciado en una sequía prolongada, incendios

consecuentes, pérdidas en cultivos y plantaciones y crisis en el sector ganadero por

problemas de suministro de agua de bebida para los animales o por falta de

alimento, tanto en el caso de pasto como de forrajes. A lo antes mencionado se le

agregan ahora inundaciones que, en algunos sectores de la pampa húmeda,

vinieron a afectar, sin paradas intermedias, a los mismos productores que venían

padeciendo una intensa sequía.

Los problemas de orden meteorológico antes mencionados han afectado a

productores de todas las escalas y actividades productivas. Son los tamberos que

ven mermada su producción de leche. Son los ganaderos que van a ver seriamente

reducidos los porcentajes de preñez, parición y destete, a la par que sus rodeos

pierden peso o incluso, animales. Son los agricultores que están viendo como sus

cosechas de verano (principalmente maíz, soja, girasol o sorgo) mermarán

significativamente en sus rendimientos, llegando en muchas zonas a la pérdida

total del cultivo. Son los horticultores que están viendo cómo el sol les quema sus

producciones de tomates o morrón, sus producciones de zapallo, de cebolla de

verdeo, de lechuga, aún en los casos en que trabajen bajo cubierta. Son los

productores yerbateros o tealeros que ven morir en pie las plantas de sus

plantaciones, generalmente las plantas más jóvenes o las ya viejas, que en ambos

casos son las más susceptibles a verse severamente afectadas por el estrés hídrico.

Son los forestadores, que ven cómo se mueren muchas de las plantas que han

plantado a lo largo de 2020 y 2021, por no poder soportar la seca.

Y a ello se le suman los incendios, que ha habido muchos. Y que han significado

enormes pérdidas para los productores afectados, que no son pocos, pertenecientes

a una gran cantidad de provincias argentinas, ya que la sequía ha sido en gran

medida, generalizada.

El campo argentino ha pasado y volverá a pasar por emergencias hídricas como la

que se está viviendo desde el año 2021 y que, en algunas provincias y regiones, se

mantiene sin variaciones, ya que las lluvias de enero han estado localizadas en una

franja de la zona central del país.

Sin perjuicio de ello, la excepcionalidad de la circunstancia, sumada a los graves

problemas de rentabilidad sectorial que implican la alta carga impositiva y la

inestabilidad en el acceso a los mercados, llevan también a la necesidad de asistir a

los productores afectados, aportando soluciones rápidas que les permitan

recomponer sus situaciones productivas frente al desastre, en un tiempo lo más

abreviado posible, para que los niveles de productividad de los años venideros se

mantengan, que no se vean disminuidos como consecuencia de las pérdidas

presentes.

Las medidas extraordinarias.

Se proponen medidas de dos tipos: a) las de alivio en el cumplimiento de

obligaciones tributarias y b) las de aporte de capital para lograr una más rápida

recuperación de los niveles productivos.

En ambos casos, el acceso a los beneficios se logrará obteniendo una certificación

de la condición de productor afectado, certificación que quedará a cargo de la

Autoridad de Aplicación del régimen derivado de la presente Ley, que será el

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Estará también a cargo de la Autoridad de Aplicación el dictado de las

reglamentaciones que requiera la presente Ley, situación extraordinaria que deriva

de la necesidad de agilizar la tramitación de dichas reglamentaciones para que las

medidas lleguen a tiempo a los que requieren de estos beneficios.

Sin perjuicio de ello, está previsto que la Autoridad de Aplicación se apoye en el

Consejo Federal Agropecuario y en las administraciones provinciales, para la puesta

en ejecución de ésta Ley, así como también en los demás Ministerios del Estado

Nacional, el INTA, la AFIP, el Banco Nación y el BICE, para recibir los informes y

recomendaciones necesarias para que la puesta en marcha de estas soluciones

urgentes sea justa, perfecta y no se vea demorada.

Se ha previsto que la cuarta parte de los fondos establecidos para ser prestados a

tasa cero por el Banco de la Nación Argentina tengan como destinatarios a los

Agricultores Familiares, quienes en muchos casos se ven realmente afectados hasta

en niveles de subsistencia, lo que hace más urgente que obtengan la asistencia

crediticia inmediata, bajo las ventajosas condiciones que se están previendo.

Por otra parte, se invita a las provincias a hacer su aporte ante la crisis,

disponiendo reducciones de alícuota en el impuesto inmobiliario rural para los

productores que tengan certificados de afectación.

1. Alfredo Oscar Schiavoni

2. Federico Angelini

3. Karina Ethel Bachey

4. Omar Bruno De Marchi

5. Pablo Torello

6. Francisco Sanchez

7. María Ángel Sotolano

8. Álvaro Gustavo González

9. María de las Mercedes Joury

10. Florencia Naiara Klipauka Lewtak

11. Martin Alfredo Arjol

12. Héctor Antonio Stefani

13. María Eugenia Vidal

14. Soher El Sukaria

15. Aníbal Tortoriello