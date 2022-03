Agorafobia: qué es y cuáles son sus síntomas

(Por Lic. Magdalena Maineri)

La agorafobia forma parte de lo que se denomina trastornos de ansiedad. Da nombre al malestar que genera estar en situaciones o lugares, en los que la persona siente que está atrapada, que no puede salir, o en los que se siente de alguna manera desprotegida. Esto no tiene que ver con “no poder” realmente salir de ese lugar o situación, sino con la sensación que se tiene de no poder hacerlo.

Los síntomas cognitivos y emocionales pueden describirse en:

-Preocupación intensa al acudir a planes, lugares o situaciones que generan ansiedad.

-Preocupación intensa por la posibilidad de tener un ataque de pánico o cualquier otra sensación desagradable o conducta que pueda “dejar en evidencia”

-Pensamientos como: “no puedo aguantar en una reunión”, “me voy a desmayar en cualquier momento”, “me ahogo si estoy en un sitio sin ventilación”, etc.

-Miedo intenso ate situaciones en las que se percibe difícil la posibilidad de salir o recibir ayuda.

-Ansiedad anticipatoria.

-Frustración, autocrítica, culpa o vergüenza.

Los síntomas corporales, pueden notarse como:

-Taquicardia o aceleración del corazón.

-Sudoración.

-Sensación de mareo.

-Sensación de falta de aire.

-Respiración acelerada.

-Sofoco.

-Sensación de atragantarse.

-Presión en el pecho.

Síntomas conductuales:

-Evitación de lugares, planes o situaciones que se anticipan angustiosas.

-Conductas que aporten seguridad y sensación de mayor control: ir acompañado/a, ponerse cerca de la puerta o de la salida, llamar por teléfono a alguien, etc.

-La vida de la persona se va reduciendo y limitando, pues queda muy condicionada por la evitación.

Ahora bien, ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, es esencial recibir información mediante psicoeducación sobre qué es; entender su origen. Y a partir de ahí buscar indicios de su aparición en cada caso particular.

Ante cualquier inquietud, no dudes en escribirme para una atención virtual o presencial.

IG: lic.magdamaineri

Cel: 221-3042930

MP: 55.676