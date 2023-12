Advierten que El Niño puede ser ‘fuerte’ entre enero y marzo

Las condiciones del océano Pacífico están cambiando por lo que el fenómeno climático ya no sería ‘moderado’.

(NAP) Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario alertó que las observaciones meteorológicas muestran “una variabilidad poco común” en el océano Pacífico que llevó a predecir que ahora “hay una probabilidad superior al 55 % de que persista al menos un fenómeno El Niño fuerte durante el trimestre enero/marzo de 2024”.

“‘El Niño muy fuerte, o súper Niño, pasó a ser un Niño fuerte’, decíamos a principios de julio. Y a finales de octubre, que ‘el Niño no será Fuerte sino Moderado’ y que el evento se estabilizaría finalmente. Pero no, las condiciones han vuelto a cambiar para el verano argentino 2024, período en el que se define la campaña gruesa nacional. Hay dos cosas que llaman mucho la atención: la fuerte variabilidad que está presentando el evento y que incluso este podría seguir fortaleciéndose ya que no se descarta la posibilidad de un Niño muy fuerte”, describió el consultor de la BCR, Alfredo Elorriaga.

DE acuerdo a los informes de agencias meteorológicas internacionales “hay una probabilidad superior a 55% de que al menos un Niño fuerte persista durante enero/marzo de 2024. Y la probabilidad de que este evento se vuelva “históricamente fuerte” es del 35%”, agregó.

Impacto

Elorraiaga aclaró que “los eventos Niño más fuertes aumentan la probabilidad de anomalías climáticas pero no necesariamente equivalen a impactos más fuertes”. Esto hace referencia a que hay otros factores aparte de la intensidad del Niño que moderan su influencia en Argentina. “Por eso siempre hablamos, entre otros, de la gran importancia que tiene el Atlántico en el clima en la región pampeana”, dice Elorriaga.

Por lo pronto, los cultivos tardíos tendrían cubiertas sus necesidades hídricas: “se prevé que El Nino continúe durante el verano del hemisferio sur y hasta abril/junio (del 2024) con una probabilidad del 62%.

¿Qué debe tener en cuenta el productor?Que “El Niño” sigue vigente y se espera que se intensifique su actividad a medida que avancemos hacia diciembre y enero.

En febrero podría haber un retroceso pero el Niño seguirá con niveles muy importantes que resultan mayores a los esperados hace un mes como se observa en el gráfico que proyecta todo lo nuevo que se sabe de este evento. (Noticias AgroPecuarias)