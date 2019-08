Tres equipos de vóley del Club Atlético en Chivilcoy

Por la disputa de la 5ª fecha del Torneo de la Asociación Chivilcoyana de Voley, viajó el sábado a Chivilcoy una numerosa delegación del Club Atlético 9 de Julio, para participar en el certamen de la categoría sub 17 y del Encuentro recreativo para Mini voley y sub 13.

En sub 17 se enfrentó primero con Chacabuco, perdiendo por 2 a 1 (17 a 25, 25 a 16 y 15 a 11) y luego al local Independiente, que se llevó la victoria también por 2 a 1 (25 a 16, 23 a 25 y 15 a 12), tanteadores que reflejan la paridad existente en ambos partidos, demostrando las jugadoras de Atlético un gran nivel de juego, con resultados muy positivos ya que los dos rivales de esta fecha ocupan el tercer y segundo lugar, respetivamente, en la tabla de posiciones y cabe destacar que las Nuevejulienses es el primer año que compiten es una liga.

El equipo formó con Belén Castro, Ludmila Bustamante, Delfina Gonzales, Paloma Miraglia, Emilia Britos, Valentina Pesce, Jazmín Ardiles, Luisina Martínez, Mercedes Pereda y Julieta Arauz. DT Zuliani Hernán

Por su parte el equipo división sub 13 y el de Mini voley participaron del Encuentro recreativo modalidad 4 vs 4 por tiempo, jugando contra chicos de las ciudades de Chivilcoy, San Antonio de Areco, Chacabuco y Mercedes. Fueron parte de este encuentro: Lara Cerasa, Mía Godoy, Samuel Rambosio, Morena Maccarino, Morena González, Alessia Arico, Inés Paz, Magali Santino, Morena Ferreyra, Liz Martinez, Eugenia Águila, Sol Martínez, Constanza Freyre, Lourdes Tapia, Jazmín Marinelli, Agustina Negeli, Sofía Tojo, Agustina Bueno, Micaela Gargano, Joaquín Ávila. DT Magalí Ceresa.

Para este viaje se logró la participación de 31 chicos, lo que representa un gran logro debido a que este año han comenzado a trabajar con divisiones formativas.