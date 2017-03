Clara Bibiloni se consagro campeón en el Torneo de Tenis G3 en Club San Martín

Este último fin de semana los días 4 y 5, las cinco canchas de tenis del Club San Martín fueron escenario de un muy buen tenis que brindaron más de 60 inscriptos en el Torneo de Tenis G3, con la fiscalización de ATOBA, donde en la categoría Damas Sub 16, la nuevejuliense Clara Bibloni se consagro campeón, lo que le permite seguir sumando puntos en el ranking nacional.

El torneo que recibió una buena cantidad de público tanto local como visitante disfruto del encuentro y quienes vinieron de afuera celebraron la inversión de la Sub Comisión de Tenis en la construcción de la 6ta. cancha de tenis.

En cuanto a Clara Bibiloni que forjo su preparación en Club San Martín, en la actualidad refuerza su entrenamiento y juego en la Ciudad de Buenos Aires y este próximo viernes 10, habrá de jugar un torneo nacional G1 en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. A su vez en la última semana de febrero participo en otro torneo nacional en la ciudad de Mar del Plata.

Por su parte Leonel Zabala el otro jugador del Club San Martin rankeado, si bien jugo, no pudo dar su potencial ya que venía de una afección gripal que no le permitió entrenar. Perdió en octavos de final en la categoría Sub 14.

Los Campeones

Damas Sub 12

Gano Florencia Morón ante Josefina Estévez por 6-2/6-3

Damas Sub 16

Gano Clara Bibiloni ante Ayelen Martínez por 6-2/6-4

Varones Sub 12

Gano Santino Gramigna ante Dante Bertoni por 6-3/7-6

Varones Sub 14

Gano Mateo Del Pino ante Juan Rossello por 7-6/6-2

Varones Sub 16

Gano Francisco Gil Rodríguez ante Lucas Miraglia por 2-6/6-1/6-3

Varones Sub 18

Gano Ivo Delucchi ante Gregorio Magnarelli por 6-1/6-0

Campeones en Dobles

Sub 12: Almada-Degiorgi

Sub 14: DelPino-Gomez