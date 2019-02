Mirtha Legrand recibió el premio “María Elena Walsh”

La Cámara de Diputados distinguió a la reconocida conductora y actriz por su trayectoria y su aporte a la cultura. El presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca, y el titular de la Comisión de Asuntos Culturales, Javier Faroni, entregaron el galardón.

Con la costa marplatense de marco, Mirtha Legrand, una de las figuras más importantes del cine y la televisión argentina, recibió un nuevo reconocimiento por su vasta trayectoria en el espectáculo nacional y por su tarea solidaria.

Durante el acto, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que “este premio busca reconocer las trayectorias que sirven de inspiración a los bonaerenses, que tienen la cultura del esfuerzo y la pelean todos los días. En el caso de Mirtha es una manera de agradecerle lo que hace por nuestra provincia, porque desde hace muchos años elige Mar del Plata para hacer su programa en la temporada veraniega y así promocionar la ciudad y la provincia”.

Por su parte, el diputado Javier Faroni, impulsor del galardón “María Elena Walsh”, también expresó su admiración por la artista y sostuvo:“Sabemos lo que hace Mirtha constantemente por Mar del Plata. Además de lo artístico, en lo solidario visita hospitales, pone su cuerpo y su tiempo en beneficio de la ciudad. Hay sobrados motivos para darle esta distinción”.

Luego de la entrega de la estatuilla, y frente a un auditorio colmado en el Museo del MAR, la conductora que hace más de 50 años realiza el tradicional ciclo “Almorzando con Mirtha Legrand”, se mostró visiblemente emocionada y destacó: “Este reconocimiento me llega al alma, le agradezco mucho a Javier Faroni, un empresario con un gran corazón, al presidente y a todos los integrantes de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. No me esperaba, ni imaginaba nunca este premio”.

De la distinción participaron también la diputada Alejandra Martínez, y los diputados Maximiliano Abad, Guillermo Castello, Guillermo Bardón, y Jorge Mancini; los senadores Franco Bagnato y Lucas Fiorini; Fabián Perechodnik, Secretario General de la provincia de Buenos Aires; Alejandro Gómez, ministro de Gestión Cultural provincial; y concejales marplatenses.

La Cámara de Diputados instauró el premio “María Elena Walsh” en 2017 para reconocer a los y las bonaerenses destacados por sus aportes a la cultura y por su compromiso social. Lo recibieron la actriz Virginia Lago junto con el Instituto de Educación de las Artes y las Ciencias “María Elena Walsh”; el cantante Axel y la fundación “Sur Solidario”; Beatriz y Jorge, padres de Wanda Taddei, por su lucha contra el femicidio; la actriz Graciela Borges y el comedor Lechucita; Mónica Bouyssede, madre de Alfredo Marcenac, por su lucha contra el desarme; Evelina Cabrera, por su labor destacada en el desarrollo del fútbol femenino; el cantante Matías Carrica; y el artista Aníbal Pachano.

Durante el encuentro también se realizó la entrega del “Premio Expresarte” al “Hogar de María”, por su trabajo a favor de los niños más desprotegidos. El galardón fue propuesto por el senador Bagnato.