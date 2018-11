Club San Martín: Resaltan el hockey por su crecimiento

Inician los balances del trabajo y en Club San Martín comenzaron con el suyo en lo que a la disciplina de Hockey se refiere donde recientemente finalizada la etapa de los Play Offs de la Asociación de hockey del Centro Bonaerense, las cuatro categorías del Club clasificaron y, en ese marco, la Primera división se ubicó en la tercera posición.

Al respecto, Germán Marrafino junto a Silvio Insarralde, integrantes de la Sub Comisión de Hockey y los profesores Silvia Aramburu y Marcelo Basile y las jugadoras Lourdes Legnoverde y Ana Inés Pancotti, estas últimas goleadoras en sus categorías en Zona B, coincidieron que ha sido un positivo año para sus integrantes.

Marrafino valoró el esfuerzo del año de jugadoras y cuerpo de entrenadores, y agregó que “desde Comisión Directiva estamos más que conformes por lo realizado en el año, y hemos seguido trabajando para allanar el camino de nuestras jugadoras, ha sido un año difícil por la situación económica, y en el Club no estamos exento, aquí se hace todo a pulmón y con mucho esfuerzo”.

Al referirse a la cancha de césped sintético, subrayó que si bien no pudo ser terminada, se está en etapa final “estamos enfocados en ello para dar la respuesta y por lo que creemos en 60 días se contará con la cancha” anticipó.

Por su parte, Silvio Insarralde también hizo mención del compromiso de los padres “es invalorable el apoyo durante todo el año, además del continuado trabajo de los profesores, de quienes no hemos recibido quejas de su parte, siempre los encontramos apoyando y mirando hacia adelante en los distintos eventos realizados para generar recursos para la cancha, y felicito a los equipos por los resultados alcanzados”.

Desde el plano deportivo y de competición, el Profesor Basile habló de un balance más que positivo ya que el trabajo realizado ha sido importante en un año muy duro, con muchos viajes y de inversiones, y habló de la identidad que mostraron las jugadoras.

En lo deportivo dijo que “por segundo año consecutivo se clasifica con las cuatro categoría a los Play Offs, en especial porque la Liga creció en el nivel competitivo, y si bien no obtuvimos el resultado esperado, vimos crecimiento en el juego de nuestros equipos”, apuntó.

Basile también resaltó que a lo largo del año tanto las jugadoras de las distintas categorías como su persona fueron convocados por los Seleccionados de la Liga, lo que resalta el trabajo deportivo y ordenado del Club.

El cuerpo Técnico está integrado por Basile, Matías Brenna y Florencia Fernández, mientras que en Mamis e Infantiles, el trabajo está a cargo de Silvia Aramburu.

Precisamente la Profe Aramburu informó que ayer martes con las categorías menores cerraron el año con un día de campo y de recreación, mientras que para este domingo 30, habrán de participar del último torneo de Mamis en La Colina.

En cuanto al trabajo, Aramburu informó que en ambas categorías hubo mucha competencia y allí es donde se trabajó en inferiores jugando una vez al mes y en Mamis participando con las dos categorías Iniciales e Intermedias.

Torneo Provincial en Mar del Plata

En la madrugada de este miércoles 28 viajó a la ciudad de Mar del Plata la categoría Sub 14, donde el equipo de San Martín participa por su clasificación que obtuvo en el 2017. Se trata del Torneo Provincial de Hockey de Clubes, con una duración de cuatro días jugando contra equipos de mucho nivel en cuanto a lo técnico y competitivo. El torneo esta fiscalizado por Federación Bonaerense de Hockey.

Goleadoras

También un plus que obtuvo el Hockey de Club San Martín es que en la categoría Sub 14, Ana Inés Pancotti se consagró goleadora en la Zona B con 15 tantos y Lourdes Legnoverde en Sub 16 con 12 goles.