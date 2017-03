Los días 4 y 5 de marzo San Martín es sede del primer torneo G3 de ATOBA 2017

En la Sub Comisión de Tenis del Club San Martín trabajan de manera ordenada para recibir este próximo sábado 4 y domingo 5, el primer Torneo G3 de Tenis ATOBA 2017 y que sumara puntos para el ranking para el cual ya se han inscripto más de 60 tenistas de toda la provincia de Buenos Aires.

Al respecto el profesor Pablo Cabrera, Coordinador del Tenis en el Club informo que el torneo dará inicio a las 8:30 de la mañana del día sábado con partidos clasificatorias a lo largo de la jornada, mientras que el domingo 5 habrá de jugarse las distintas semifinales y finales de cada una de las categorías tanto en damas como caballeros.

Las categorías participantes son en damas Sub 12, Sub 16, mientras que en caballeros Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Mientras que los tenistas Leonel Zabala participara en la categoría Sub 14, y Clara Babilonia en Sub 16.

El lugar cuenta con estacionamiento y habrá servicio de cantina, con ingreso libre y sin cargo para los asistentes al Toreno.