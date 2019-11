Ya son 15 los médicos venezolanos que trabajan en la cuarta sección

El presidente del Colegio de Médicos distrito VI, Jorge Lusardi, dijo a Cuarto Político que “han llegado para cubrir vacancias que por allí médicos argentinos no lo hacían porque tanto las condiciones laborales como la remuneración no eran atractivas”.

La inserción de médicos venezolanos en localidades del interior bonaerense impulsada por legisladores e intendentes continúa avanzando y ya son al menos 25 los que están en actividad: 15 en la 4ta Sección Electoral y 10 en la 6ta.

La llegada de los profesionales fue destacada por la diputada bonaerense Vanesa Zuccari, una de las mentoras de la iniciativa, quien sostuvo que se trata de una medida para dar “soluciones en temas de salud a los habitantes de la provincia”.

La llegada de los médicos venezolanos a Argentina se da en el marco de una crisis social, política y económica en su país, y (paradójicamente) surge como una posibilidad para emparchar una deuda histórica de la provincia: la falta de generalistas en pueblos del interior profundo.

El presidente del Colegio de Médicos Distrito VI, con cabecera en Junín, doctor Jorge Lusardi dijo a Cuarto Político que “en la secretaría de Gestión Universitaria del Ministerio de educación, planteamos las diferencias con la formación de algunos países, no solamente Venezuela para equipararlos con los médicos egresados de nuestras universidades. Los médicos se han ido integrando trabajando en determinados municipios y han llegado para cubrir vacancias que por allí médicos argentinos no lo hacían porque tanto las condiciones laborales como la remuneración no eran atractivas”.

En diálogo con este portal digital informativo, Lusardi sostuvo que los médicos venezolanos para desarrollar su actividad tanto en la provincia como en otros lugares del país, deben matricularse en los Colegios de Médicos. “Eso lo han hecho y estamos permanentemente fiscalizando este tema. En nuestro distrito VI no hay gran cantidad de extranjeros, se han radicado principalmente en el centro de la provincia y en el conurbano”, indicó.

CIFRAS

En los últimos tres años 114.557 venezolanos se radicaron en Argentina. Entre ellos, se contabilizan 864 médicos. De ese total, 543 son generalistas, 64 pediatras, 41 ginecólogos y 34 anestesiólogos, entre otras especialidades; mientras que el 75% se encuentra en Capital Federal o provincia de Buenos Aires.

Los médicos venezolanos ya se desempeñan en localidades de General Villegas, Trenque Lauquen, Alberti y Carlos Tejedor; y en Adolfo Alsina y Pellegrini. Ahora, también oficializaron la solicitud para incorporar profesionales a sus respectivos equipos de salud Carlos Casares y San Cayetano.

(Cuarto Político)