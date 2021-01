Herramientas digitales: workshops abiertos de CAME pagos

Las mismas se realizarán durante el mes de enero por la plataforma Zoom y su objetivo principal es que los usuarios aprendan a utilizar las aplicaciones e identifiquen los beneficios de ambas herramientas aplicadas en sus empresas.

A continuación, detallamos los temas que se abordarán:

· ¿Qué es CAME Pagos y Negocio Cercano?

· Costos por transacción y de servicios accesorios.

· ¿Cómo realizar transferencias, solicitudes de pagos online, pagos con QR, integración del botón de pago en redes sociales, webs, emails y WhatsApp?

· ¿Cómo muestro a mi comercio o pyme en el mapa en forma gratuita?

· Gestión de pedidos, pagos y entrega.

· Preguntas en vivo de los participantes.

Los interesados deberán inscribirse previamente haciendo clic en los estos enlaces:

· Jueves 21/1 a las 18:30 hs: INSCRIBIRME

· Miércoles 27/1 a las 10 hs: INSCRIBIRME

Cabe destacar que CAME Pagos y Negocio Cercano son parte de “Es Negocio”, el ecosistema que CAME está creando para impulsar la actividad comercial junto a CAME TIENDAS y CAME ENVÍOS. Además, complementa a PILAR CAME la plataforma de servicios digitales para pymes.

Se recomienda descargar la app antes de la capacitación

(Nuclemiento Empresarial)