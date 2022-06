Violencia: Contextos y análisis

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

Cuando hablamos de violencia, debemos entender que es una conducta que se aprende, cada individuo de acuerdo al contexto donde crece y socializa, va formando determinado comportamiento. Por otro lado, también va a influir la geografía del lugar, el clima, siempre cuando se analiza debe hacerse de manera general para poder entender las conductas de las personas ante determinados hechos de conflicto, de violencia, sucesos delictivos. Porque de esa manera se podrá armar un determinado informe que nos permita ver las diferentes realidades y, en consecuencia a ello, poder armar políticas públicas que ayuden a resolver y sobre todo a prevenir tantas situaciones de las cuales siempre se dice que se llegó tarde.

Es importante el compromiso de cada profesional en su tarea diaria que permita el acompañamiento de las víctimas y de los ofensores para que no vuelvan a reincidir en las mismas conductas contrarias al sistema vigente, para que se vallan modificando los paradigmas “estigmatizantes” que tanto mal hacen a la sociedad en general. En muchos casos no se acompaña a la víctima, ni tampoco se la asiste, muy por el contrario, se re victimiza; logrando que oculten también determinados hechos de violencia que viven, porque entienden que no tendrán una solución inmediata. Si bien hay una ley donde la víctima, debe ser informada y tenida en cuenta en todas las instancias del proceso, todavía falta mucho para hacer.

También es importante analizar la problemática para poder realizar políticas públicas de prevención, de reinserción social y control social para que a largo plazo vallan mejorando las situaciones, y no haya tanta violencia. Por otro lado, es necesario la contención del personal que atiende víctimas para que sean capacitadas y fortalecidas ante tantas situaciones de conflicto.

Es necesaria la capacitación, asistencia y trabajo interdisciplinario en todos los ámbitos de la justicia para mejores prácticas y resultados ante diferentes sucesos de la actualidad.

Comenzar a comprender del trabajo del criminólogo en diferentes ámbitos para prevención y estudio de las conductas para mejorar las relaciones interpersonales.