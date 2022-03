Viajes de Egresados en pandemia

(Por Nicolás Gabriel Suarez Monío – Abogado)

Últimamente hemos tenido muchas consultas sobre reclamos de viajes de egresados con empresas de turismo que se vieron suspendidos por la pandemia Covid – 19. Esta situación llevo a que tanto el año 2020 como el 2021 no se realizaran este tipo de viajes habiendo muchos padres que ya habían abonado parte o la totalidad de los mismos por adelantado para sus hijos. Ante esto surgieron diversos interrogantes: qué se podía hacer, si los viajes volverían, si se recuperaría el dinero, entre otros.

En estas breves líneas intentaremos clarificar un poco algunas de estas dudas. De más está decir que así como en el resto de los rubros en todo el mundo, no había antecedente de este tipo de pandemia, y como vimos en muchas otras áreas, la humanidad tuvo que irse adaptando sobre la marcha ya que no había planes para este tipo de eventos. El rubro turismo, y en particular los viajes de egresados, no fueron ajenos a ello.

Lo cierto es que el Ministerio de Turismo y Deportes dicto la Resolución 498/2020 en la cual se estableció que las agencias de viajes dedicadas al turismo estudiantil debían ofrecer a los afectados por las restricciones producto de la pandemia la reprogramación de los viajes en un plazo de doce meses posterior al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación dándoles a los usuarios dos fechas estimativas para estos viajes mediante notificación en el lapso de sesenta días desde el levantamiento de las restricciones. Todo ello respetando los valores económicos preestablecidos.

A su vez, dicha resolución les da la opción a los usuarios de responder dentro de los treinta días de la notificación de las fechas posibles de reprogramación, eligiendo una sola fecha para todo el contingente o solicitar el reintegro de lo abonado en cada caso particular. También se aclara que las empresas podrán retener hasta el veinticinco por ciento del precio de los viajes abonados y que la devolución del monto puede ser hasta en dos cuotas, siendo que la primera no debe exceder de los treinta días de la solicitud de devolución del dinero.

Para intentar clarificar, podemos decir que las empresas tienen la obligación de ofrecer la reprogramación del viaje y los padres tienen la opción de solicitar la devolución del monto abonado, entendiendo que pueden perder hasta un veinticinco por ciento del mismo. Si la opción que se escoge es la solicitud de devolución, es importante tener en cuenta los lapsos de tiempo a esperar desde que se solicita la misma hasta el primer pago (aproximadamente treinta días).

Sucede también que hay diversas empresas con diversos tamaños y que muchas veces existen retrasos en los pagos. Siempre hay que tener en cuenta que cada caso es único y tiene sus particularidades por eso es importante asesorarte con un profesional para implementar las acciones correspondientes.