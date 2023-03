Una historia que llega al corazón

Desde Bomberos Voluntarios 9 de Julio, dieron a conocer una historia emocionante que vale la pena replicar, ya que demuestra la entrega infinita de ser un BOMBERO.

Hace unos días, el Sub Oficial Sub Ayte SANTIAGO GASPARI, fue como tantas otras veces cumpliendo su rol de papá, a acompañar a sus hijas a un cumpleaños. En un momento determinado, alguien notó que en la pileta había una niña pequeña flotando boca abajo, un familiar la saca del agua y Santiago pide a la niña que se encontraba sin signos vitales. Al constatar esto, inmediatamente comenzó maniobras de RCP, de forma continua hasta que, GRACIAS A DIOS, la niña recuperó la conciencia, luego fue asistida por el servicio de emergencias de ambulancias y más tarde en la guardia del hospital Julio de Vedia.

Si bien es una noticia que podría haber terminado de una forma para nada feliz, hoy día desde Bomberos 9 de Julio, aseguraron que “nos HONRA RECONOCER A NUESTRO COMPAÑERO, QUE A SU VEZ fue consultado como todo el cuerpo activo por esta situación y demostrando más humildad aún, no dijo nada”.

Una vez más, queda claro lo importante que es la capacitación constante en la institución, y desde la entidad aseguraron que “también es muy importante la vocación de servicio de uno de los nuestros, pues BOMBEROS SOMOS SIEMPRE”.

Ayer la familia de Agostina Y Santiago se reunieron en el cuartel central para hacer un reconocimiento al SUB OFICIAL SUB AYUDANTE SANTIAGO GASPARI.

