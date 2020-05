Un detenido por causar daños y lesiones

Parte policial: Personal policial de la estación de Policía Comunal de 9 de Julio a cargo del Sub Comisario Bruno Daniel Sbrissa, con la colaboración de la SUB DDI Bragado de tareas investigativas realizadas en vía pública, se procede a la detención de un masculino de 26 años con domicilio en esta localidad sobre el cual pesaba una orden de detención dispuesta por el Juzgado de Garantías número 3 de Mercedes por el delito de DAÑO SIMPLE, DESOBEDIENCIA Y LESIONES LEVES AGRAVADAS. Interviene UFI 5 Mercedes. Se aloja detenido en Sub Estación de Policia Dudignac. Que el hecho se produjo el día 22 de Abril del corriente año en curso donde la ex pareja del masculino realizó denuncia Penal en la Comisaría de la Mujer de esta localidad.