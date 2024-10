Tres distritos de la cuarta se quedaron sin servicio de tren: «Es un perjuicio para la sociedad», afirmó Torchio

Así lo expresó en diálogo con Cuarto Político, el senador provincial oriundo de Carlos Casares. Afirmó que el tren es la mejor alternativa para la Ruta 5.

Este domingo circuló el último tren de pasajeros que unió las ciudades de Nueve de Julio, Carlos Casares y Pehuajó con la ciudad de Buenos Aires. La medida que tomó el gobierno nacional generó un fuerte malestar entre distintos sectores políticos.

En diálogo con Cuarto Político, el senador Walter Torchio manifestó que «en primer lugar, cada vez que hay un cierre de un ramal como este, es un perjuicio para la sociedad, para los vecinos y vecinas que dejan de percibir el servicio. Y por otro lado, creo que es atrasar enormemente porque deberíamos tener una alternativa a la Ruta Nacional Nº 5, que es una ruta cada vez más transitada, que se está tornando cada vez más peligrosa. Todas las semanas tenemos un accidente, accidentes que en muchos de los casos se lleva a vidas. Y digo esto porque a su vez, cada vez que queremos retomar con el servicio, el gasto que hay que hacer en inversión, hay que multiplicarlo por 3, por 4, por 5».

En ese sentido, el legislador resaltó que esta situación lleva a que «en lugar de invertir más de manera progresiva y constante y tener un servicio de mejor calidad a buen costo, terminamos siempre teniendo un servicio de mala calidad y con un costo después que no está acorde con el servicio que se presta o hay que cobrar muy poco porque el servicio no es todo lo bueno ni eficiente que debería ser».

En tanto, consultado respecto al perjuicio que significará para la sociedad, manfiestó que «tiene que ver con que nosotros pretendemos tener un interior profundo de la provincia de Buenos Aires que no pierda habitantes, que cada vez tenga por el contrario mayor cantidad de habitantes y cuando uno habla de cuáles son las demandas de nuestros vecinos y vecinas, no solamente tiene que ver con la salud, no solamente tiene que ver con la educación, no solamente tiene que ver con las fuentes de trabajo, la seguridad, sino que también tiene que ver con las posibilidades de conectividad que vos tenés».

«Además es un servicio que si se hicieran las inversiones que habría que hacer, podría llegar hasta Santa Rosa o La Pampa, o sea, que saldría de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cruzaría toda la provincia de Buenos Aires en este noroeste de la provincia para llegar hasta Santa Rosa de la Pampa. O sea, es claramente una enorme alternativa para la Ruta Nacional Nº 5, para todos los que vivimos en esta región. Por lo tanto, obviamente, estoy en contra de la medida, me parece que es innecesaria y como siempre sucede, terminamos privatizando las cosas que funcionan o que son negocio, como el tren de carga, y estos servicios que necesitarían inversión del Estado o buscar un mecanismo para que mejoren, directamente los cerramos y por lo tanto creo yo que es una pena porque de última deberíamos utilizar los beneficios de la privatización del tren de carga para volcarlos a invertir en el servicio público del tren de pasajeros», concluyó.

(Cuarto Político)