Trastornos mentales: que SI y que NO

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Es habitual en nuestra sociedad actual, que sea mayor el porcentaje que va al psicólogo que los que no reciben ningún tipo de ayuda; y no es porque la otra persona esté “enferma” o “loca”, sino que, el espacio entre paciente-terapeuta es para adquirir herramientas que nos permitan un mejor desenvolvimiento en nuestra vida presente y futura (aunque también es probable que se revise el pasado para saber de dónde partimos, para saber entonces, hacia dónde vamos.

Aunque la sociedad ha evolucionado en muchos aspectos, hablar de “trastornos mentales” de forma despectiva, es muy habitual. Es por eso, que desarrollaremos que SI y que NO son los trastornos mentales:

NO son: una forma de llamar la atención: “hace esto para que le presten atención”, tampoco son una decisión personal (como si alguien se propondría tenerlos), no son falta de ganas “no pones nada de tu parte, colaborá un poco”; no son un adjetivo “vos sos de ésta forma” (como si la persona pudiese elegir estar en esa situación), como tampoco es una identidad.

Por el contrario, SI son: una enfermedad (es decir que la persona padece y sufre y siente dicho malestar; también son un sufrimiento personal y personal (porque además de afectar a la persona en cuestión, a veces, también genera sentimientos en las personas que lo rodean; son una situación que no se puede controlar o decidir por sí mismo, y también es una dificultad para el desarrollo y la realización personal.

Es por ello que es de vital importancia que saquemos el estigma y no hablemos de trastornos mentales como si el otro no sintiera, o como si pudiera decidir sobre ello. Es probable que los comentarios negativos tengan repercusión en el otro. Y más que etiquetar y encasillar al otro, no generan ningún tipo de ayuda. Como siempre mencionamos, hay que tener más empatía, mirar hacia adentro y no juzgar al de afuera. Las palabras, muchas veces, hieren más que cualquier acción.

Ante cualquier inquietud, no dudes en escribirme para una atención virtual o presencial.

IG: lic.magdamaineri

Cel: 221-3042930

MP: 55.676

Diplomada en psico-oncología.