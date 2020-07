Tras algunos allanamientos, hubo tres detenidos

Parte policial: Se informa que en el día de ayer, en horas de la tarde, personal policial de la Estación de Policía de 9 de Julio junto a personal de la Sub DDI Bragado, en arteria Heredia al 700, procedió a la detención de un masculino de 25 años la cual fuera dispuesta por el Juzgado de Garantías numero 2 de Mercedes por el delito de Amenazas agravadas y Lesiones Leves. Asimismo y continuando con lo ordenado por el Juzgado de Garantías numero 2 de Mercedes en el marco de la misma causa, se procedió a realizar dos allanamientos. El primero de ellos en interior del Barrio Fonavi I y el segundo en Mariano Arce al 1600 de este medio con el fin de proceder al secuestro de elementos de interés para la causa el cual arrojó un resultado negativo. Intervino ufi 5 de Mercedes, detenido actualmente se encuentra alojado en Sub Estación de Policía de Dudignac y poseía múltiples antecedentes contra la propiedad. Dicho hecho se produjo en el mes de Mayo del corriente año en donde femenina de 27 años denunció al detenido de haber golpeado a su pareja masculino de 18 años, produciéndole lesiones, como así también amenazó de muerte a los presentes incluso a un menor de edad.

En el Día de la Fecha, en horas de la madrugada, personal de la estación de policía de 9 de Julio procede a dar cumplimiento a orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías numero 3 de Mercedes en domicilio emplazado en calle Dr West al 200 donde se procedió a la detención de un masculino de 43 años de edad incautando del interior del domicilio un revolver calibre 32 sin marca ni numeración visible y 5 municiones intactas en su tambor. Que en calles Compairé al 700 también en el marco de la misma causa se procedió a la detención de un masculino de 31 años cómplice del sujeto de 43 años de edad. Este hecho ocurrió en el mes de Junio del corriente año en donde detenidos con arma de fuego amenazaron a una femenina de 37 años y a su grupo familiar golpeando a su esposo produciendole lesiones.

Detenidos actuaban amenazando a vecinos en forma.impune, lo que llevó a muchas personas a no denunciarlos por temor a sufrir futuras represalias por parte de los mismos, teniendo atemorizado al barrio. Que la investigación fue realizada por la Ayudantia Fiscal de 9 de Julio a cargo del Doctor Horacio Capurro, personal de este elemento y personal de la SUB DDI Bragado. Que en el.allanamiento realizado en el dia de la fecha se contó con la colaboración del GAD de 9 de Julio, Destacamento Vial de Julio, Infantería de Junín, personal SUB DDI Bragado, personal Destacamento French, Sub Estación de Policía Dudignac, personal de Comisaria Carlos Casares y General Viamonte. Masculinos actualmente se encuentran detenidos. Intervención UFI 5 Mercedes.