Todos juntos demos un paso adelante por el cambio

(Por Lic. Hugo Merlo)

Ya se rompió la piñata al grito de “mitad de mandato compromiso entero” osea “no hicimos nada”, cayó el cotillón y cada uno agarró lo que pudo. Ahora empiezan a pelearse ante la mirada del resto de los asistentes a la fiesta. La repartija ya comenzó y ahora cada uno juega su juego.

Los nombres de las coaliciones tienen como siempre el tufillo propio del reclamo general de la sociedad argentina, “hay que sentarse juntos en un mesa y ponerse de acuerdo todos para sacar el país adelante” FRENTE DE TODOS, JUNTOS POR EL CAMBIO que se divide en una interna JUNTOS y DAR EL PASO y los frentes de izquierda. Aparece una nueva alternativa con Randazzo, VAMOS CON VOS. Todos estos a nivel nacional y después otros como “Adelante ciudad, Republicanos Unidos, La Libertad avanza” dígame si no armé como una sopa de letras. Todos quieren meterse en el revoleo mental de hacer un gran acuerdo, déjeme decirle que si ejerciéramos a full la democracia, y no solamente el día que tenemos que votar, si el congreso no fuera una oficina que vote lo que mandan sin chistar, es la forma de lograr acuerdos. Pero si la forma de ganar elecciones es criticando al que estuvo antes, dígame cual es la manera que “Todos juntos definamos el cambio y podamos dar el paso adelante unidos y en libertad” ¡cuide su voto!

No espere que se sienten todos en una mesa, no es así como se hace, así se hace para que no haya responsables, todas esas cosas que Ud.ve son relatos visuales.

Para muestra sobra un botón:

Fecha 14/7/2021 en ARGENTINA.GOB.AR (portal del Gobierno)

Arroyo: “La lucha contra el hambre se convirtió en un tema central de las políticas sociales frente a la pandemia”

“Con el propósito de dialogar acerca de las fortalezas y desafíos en la lucha contra el hambre en el contexto de la pandemia en América Latina y Europa se llevó a cabo esta mañana un nuevo encuentro entre representantes de ambos continentes, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Programa de la Unión Europea Eurosocial+.La actividad tuvo como objetivo reflexionar y analizar los resultados de las experiencias vividas por los países invitados, sobre las iniciativas para combatir el hambre, en el ámbito de la seguridad alimentaria y en el contexto de la pandemia mundial del coronavirus e identificar el potencial de los países involucrados en esta concertación social y construir estrategias integradas para combatir el hambre y tener avances en la seguridad alimentaria”

Días después, el Ministro Arroyo renuncia por ser candidato a Diputado del Frente de Todos en el lugar nro. 12. Perdóneme el exabrupto, pero ¡qué reunión al pedo!

Así funciona

No podemos cambiar esta realidad, pero podemos asumirla y aprender a vivir con ella porque tiene sentido. Por eso piense en término de que quiero y después elija alternativa que le parece mejor y no en qué hago…el objetivo es el que direcciona la acción.