Solicitan la apertura del destacamento de Ciudad Nueva

El grupo de facebook “Inseguridad en 9 de Julio” manifestó su preocupación por la seguridad en el sector de Ciudad nueva. En una misiva, aseguraron que “Una vez más insistimos con la falta de cumplimiento del servicio de seguridad. En estos momentos me acerqué al destacamento de Ciudad Nueva, golpee para comprobar la existencia o no del personal asignado y lamentablemente el lugar está completamente vacío, aparentando estar abierto dado que dejaron luces encendidas. Le pedimos al Sr intendente que defina si va ofrecer el servicio de seguridad a la comunidad de ciudad nueva, o no lo va hacer? No tiene sentido que se simule la situación y gaste recursos de luz para figurar que se cumple con el vecino, cuando no se hace” finalizó el enunciado enviado por Martín Viera.